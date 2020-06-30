Почему кошки любят коробки?

Для исследования (2015) было отобрано 19 кошек, только что поступивших в один из голландских приютов. Десяти из них был обеспечен доступ к коробкам, и еще девять получали в приюте только базовые вещи (игрушки, продукты питания, самое обычное спальное место и так далее).

Эксперимент продолжался две недели: к этому времени все участники контрольной группы сумели адаптироваться к новым для себя условиям. Однако разница между «кошками с коробками» и «кошками без коробок» оказалась значительной: в первом случае животным потребовалось лишь три дня, тогда как во втором — от недели до полных четырнадцати дней.

Таким образом, возможность спрятаться в коробке снимает у кошек стресс и позволяет быстрее вернуться к обычному ритму жизни. Ученые проводят аналогию с детьми, которые строят себе «крепости» из простыней и подушек, огораживаясь от повседневных забот. Коробки — оптимальное укрытие для кошек: достаточно просторное, чтобы там поместиться, и в меру небольшое, чтобы чувствовать себя там уютно и даже меньше расходовать энергии, чтобы сохранять нужную температуру тела.

Исследование проводилось не ради теоретического ответа на вопрос домохозяек. Все кошки, помещенные в приют, испытывают стресс от новой обстановки. В состоянии стресса животное может быть более агрессивно; кроме того, оно больше подвержено риску получить инфекцию и заболеть. Такой простой способ, как доступность коробок, поможет животным легче справляться с необычными условиями жизни.

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