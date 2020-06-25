Почему кошки привередливы к еде

Необходимость различать горький вкус у животных выработалась эволюционно: видам, которые зависимы от растительной пищи, это помогает выявлять несъедобные и даже ядовитые растения. В частности, за восприятие горького вкуса у людей отвечают рецепторы TAS2R38 и TAS2R43.
Кошачьи являются единственными хищниками, не нуждающимися в растительной пище, и способность распознавать горечь у них в процессе эволюции была утрачена. Ранее исследователи обнаружили, что кошки не «понимают» и сладкое; вместо того, их рецепторы усиленно работают на восприятие различных вкусов мяса.
Как результат, кошки крайне привередливы в отношении еды: то, что с человеческой точки зрения могло бы показаться вкусным, для кошки интереса не представляет. Ученые из двух международных организаций, AFB International и Integral Molecular, провели исследование вкусовых рецепторов домашних кошек (2015).
Серия экспериментов включала использование нескольких веществ с горьким вкусом различных оттенков. Это, в частности, фенилтиокарбамид (PTC) и пропилтиоурацил (PROP), чья молекулярная структура похожа на структуру брюссельской капусты и брокколи, а также алоин и денатоний, которые нередко добавляют в состав токсичных лекарств, чтобы дети или животные не съели их по ошибке.
Выяснилось, что рецептор TAS2R38 кошек вообще не реагирует на PROP и почти не чувствителен к PTC. На алоин TAS2R43 показал слабую реакцию, а наиболее сильный эффект дал денатоний — самое горькое из известных веществ. Таким образом, сказать, что кошки вообще не чувствуют горький вкус, нельзя — однако их способность к восприятию горечи сильно снижена.
Изучение работы вкусовых рецепторов кошек будет продолжено; по его результатам можно выпускать более привлекательные кошачьи корма и лекарства.
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