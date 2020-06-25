Почему кошки привередливы к еде

Необходимость различать горький вкус у животных выработалась эволюционно: видам, которые зависимы от растительной пищи, это помогает выявлять несъедобные и даже ядовитые растения. В частности, за восприятие горького вкуса у людей отвечают рецепторы TAS2R38 и TAS2R43.

Кошачьи являются единственными хищниками, не нуждающимися в растительной пище, и способность распознавать горечь у них в процессе эволюции была утрачена. Ранее исследователи обнаружили, что кошки не «понимают» и сладкое; вместо того, их рецепторы усиленно работают на восприятие различных вкусов мяса.

Как результат, кошки крайне привередливы в отношении еды: то, что с человеческой точки зрения могло бы показаться вкусным, для кошки интереса не представляет. Ученые из двух международных организаций, AFB International и Integral Molecular, провели исследование вкусовых рецепторов домашних кошек (2015).