Почему летучие мыши приземляются вниз головой

Научная группа из Брауновского университета (Brown University) на протяжении многих лет изучает принципы полета рукокрылых — летучих мышей и крылановых. Эти животные — мастера аэродинамики и маневренности — в первую очередь, из-за уникального строения их крыльев. Наличие большого числа суставов и тонкая гибкая пленка позволяет использовать крыло в полете множеством способов, в том числе выполнять разворот на 180 градусов.

Сохранять энергию во время полета помогает складывание крыльев при каждом взмахе вверх. Хотя на это тратятся силы, общий баланс оказывается положительным. Именно по этой причине животные не летают в дождь: складывать мокрые крылья оказывается слишком энергозатратно.

Раскрыт и секрет необычного вертикального приземления летучих мышей. Перед выполнением действия птицы всего лишь сбрасывают скорость, но летучим мышам необходимо было выработать собственные способы. Имея легкие и хрупкие кости, они обладают непропорционально массивными крыльями. Вследствие такого строения тела конечности при посадке должны испытывать большую ударную нагрузку, что приводит к повреждениям. Стремясь минимизировать эти последствия, летучие мыши эволюционно «изобрели» несколько акробатических маневров, завершая полет в два или четыре «касания».