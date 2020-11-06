Почему древние млекопитающие Южной Америки проиграли северным собратьям

Такая тенденция сохранилась и по сегодняшний день. Почти половина современных южноамериканских видов млекопитающих происходят от животных из Северной Америки и только 10 процентов североамериканских млекопитающих (за исключением млекопитающих в Центральной Америке) произошли от мигрантов из Южной Америки. В их число по большей части входят дикобразы, броненосцы и опоссумы.

Чтобы выяснить, почему возник такой дисбаланс, Каррильо и его коллеги проанализировали около 20 000 окаменелостей млекопитающих из Америки, используя компьютерное моделирование. Они оценивали, насколько быстро древние животные диверсифицировались в новые виды, мигрировали или вымирали.

Команда обнаружила, что в целом млекопитающие с обоих континентов эволюционировали и распространялись примерно с одинаковой скоростью. Однако моделирование показало, что южноамериканские млекопитающие начали непропорционально вымирать в плиоцене, примерно от 5 до 2,5 миллионов лет назад.

В плиоцене большая часть земного шара становилась холоднее. Большие участки южной части Южной Америки также становились суше, чем раньше, что ускоряло распространение лугов и исчезновение лесов. Такие экологические потрясения, возможно, стали роковыми для некоторых видов млекопитающих.

Более того, по сравнению с другими североамериканскими млекопитающими, северные плотоядные животные, такие как кошки, собаки и медведи, особенно преуспели в диверсификации в разные виды после прибытия в Южную Америку. Как выяснила команда, основными южными хищниками, с которыми северные животные могли бы столкнуться, пересекая перешеек, были спарассодонты — странные мясоеды, связанные с сумчатыми, — которые уже находились в упадке и полностью вымерли вскоре после того, как перешеек полностью сформировался.

Исследователи не исключают, что именно прямая конкуренция с северными хищниками вызвала большинство вымираний на юге. По словам соавтора исследования Йенса-Кристиана Свеннинга, точнее эту тенденцию можно выявить с помощью более полной летописи окаменелостей.

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