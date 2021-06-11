В Индии живет около половины мировой популяции тигров. Они обитают в 18 штатах, от Гималаев на севере до Тамилнада на юге. Особенно много тигров живет на северо-востоке, вплоть до границы с Бирмой. Среда обитания у тигров может быть разной, от вечнозеленых лесов до джунглей. Индийцы отлично знакомы с повадками этих опасных хищников и знают, что тигры обычно нападают со спины. Именно поэтому, если им грозит встреча с огромной кошкой, они надевают на затылок маску с изображением человеческого лица.

Дело в том, что этот нехитрый трюк способен сбить тигра с толку и предотвратить нападение. То же правило, впрочем, справедливо для львов, ягуаров, леопардов и других кошек. Чтобы убедиться в этом, сотрудники приюта для хищников семейства кошачьих Big Cat Rescue в городе Тампа штата Флорида (США) поставили простой эксперимент. Результаты демонстрируют, почему нельзя поворачиваться спиной к тигру или льву: просто это может быть последним, что вы сделаете.