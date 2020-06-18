Почему в средневековой Византии любили кошек, а в Европе яростно уничтожали
Работая над строительством межконтинентальной железнодорожной сети «Мармарай» в Стамбуле муниципальные служащие наткнулись на необычный «клад» — внушительную коллекцию кошачьих костей. Хотя за годы строительства рабочим приходилось натыкаться на кости животных, эта находка отличалась от остальных и напоминала кошачье кладбище.
Чтобы пролить свет на загадочные захоронения, исследователи из Ветеринарного факультета Стамбульского университета в Церрапаше (IUC) взяли образцы останков для более тщательного изучения в лаборатории.
Профессор-остеоархеолог Ведат Онар, руководивший исследованием, сообщил, что кошки, обитавшие в Византии, жили в хороших условиях и не имели признаков травм или насильственной смерти. Ученый согласился с версией о том, что рабочие наткнулись на специальное место захоронения этих животных.
Заведующий кафедрой истории и деонтологии ветеринарной медицины, профессор Алтан Армутак, который также принимал участие в исследовании, рассказал, что в византийскую эпоху в Константинополе было много торговцев рыбой, подкармливавших бродячих кошек, которые не могли устоять перед запахом свежевыловленной рыбы из Босфора.
Отношение византийцев к кошкам разительно отличается от того, что в это время происходило в Европе. В 1234 году римский папа Григорий IX издал буллу, в которой объявил кошек воплощением Сатаны. По одной из версий, этот указ был направлен против поклонников богини Фрейи из германо-скандинавской мифологии. Она изображалась на колеснице, запряженной двумя черными кошками.
Булла Григория IX объявляла нечистыми созданиями только черных кошек, однако под раздачу попали и все остальные (а иногда — и их хозяева). В Европе началось массовое уничтожение этих животных, которое косвенно способствовало распространению чумы — отсутствие естественного хищника привело к тому, что континент заполонили крысы, переносчики «черной смерти».
Ученый добавляет, что этот период был крайне постыдным в истории человечества, а в Европе кошек почти не осталось.
«В то же время мы видим, что византийские купцы, спускавшиеся на юг и находившиеся в постоянном контакте с Сирией, держали кошек в качестве домашних животных, кормили их и осознавали, что они истребляют грызунов.
В результате мы видим империю, которая пошла по-иному от Европы пути. Найденные в раскопках кошачьи скелеты ясно отражают это. В отличие от Европы, в Византии кошки содержались в домах и при торговых лавках <…> и это одна из причин, почему в византийских землях не было чумы, которая длилась бы месяцами и годами», — отмечает Армутак.
Также ученые предполагают, что хорошее отношение к кошкам было обусловлено влиянием исламской религии, которая проявляет уважение к этим животным. Так, у пророка Мухаммеда была кошка Муизза, к которой он питал теплые чувства.