Почему в средневековой Византии любили кошек, а в Европе яростно уничтожали

Работая над строительством межконтинентальной железнодорожной сети «Мармарай» в Стамбуле муниципальные служащие наткнулись на необычный «клад» — внушительную коллекцию кошачьих костей. Хотя за годы строительства рабочим приходилось натыкаться на кости животных, эта находка отличалась от остальных и напоминала кошачье кладбище.

Чтобы пролить свет на загадочные захоронения, исследователи из Ветеринарного факультета Стамбульского университета в Церрапаше (IUC) взяли образцы останков для более тщательного изучения в лаборатории.

Профессор-остеоархеолог Ведат Онар, руководивший исследованием, сообщил, что кошки, обитавшие в Византии, жили в хороших условиях и не имели признаков травм или насильственной смерти. Ученый согласился с версией о том, что рабочие наткнулись на специальное место захоронения этих животных.

Заведующий кафедрой истории и деонтологии ветеринарной медицины, профессор Алтан Армутак, который также принимал участие в исследовании, рассказал, что в византийскую эпоху в Константинополе было много торговцев рыбой, подкармливавших бродячих кошек, которые не могли устоять перед запахом свежевыловленной рыбы из Босфора.