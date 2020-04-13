Почти половина всех животных в зоопарках была заражена токсоплазмозом

Токсоплазмоз — это заболевание, вызываемое паразитами Toxoplasma gondii, которое может передаваться от животных человеку. Токсоплазмоз широко распространен во всем мире. Хотя он обычно протекает бессимптомно, считается, что болезнь может стать причиной нарушения репродуктивной функции у различных видов — в том числе и людей, а также изменений в нервной и дыхательной системах. При ослабленном иммунитете эти изменения происходят чаще.

Основные хозяева токсоплазм — представители семейства кошачьих, но потенциально подвержены заражению все теплокровные виды. Недавнее исследование, проведенное в зоопарках Испании группой по инфекционным болезням на кафедре здоровья животных в Университете Кордовы, показало, что 42% из 393 животных в зоологических парках, имели антитела против T. gondii, что означает, что в какой-то момент их жизни они контактировали с этим паразитом.

Исследование, в котором были отобраны образцы сыворотки крови у 393 животных, принадлежащих к 91 различному виду, стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между зоопарками по всей Испании.