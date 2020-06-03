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National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
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Звери

Около половины леопардов на полуострове Малакка – черные

Софья Демьянец
03 июня 2020
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Черные пантеры более агрессивны, чем леопарды с нормальным окрасом
Фото: Rute Martins
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У пары леопардов-меланистов приплод обычно меньше, чем у обычных леопардов
Фото: Gary Whyte

Мы привыкли, что леопарды имеют светло-желтый окрас с темными пятнами. И большая редкость, когда у этих хищников черный мех, на котором едва можно различить пятна. Однако на полуострове Малакка в Юго-Восточной Азии чёрный окрас почти у половины леопардов!

Таких леопардов, как и других крупных кошек с темным мехом, называют меланистами, или черными пантерами. Свой необычный окрас они приобретают, как правило, в результате мутаций. Черные особи могут родиться в одном помете с детенышами с мехом привычного цвета.

Известно, что окрас леопардов позволяет им маскироваться во время охоты. А темный мех наилучшим образом скрывает в густых лесных зарослях. Вероятно, именно поэтому меланисты чаще всего встречаются в лесных и горных районах. Кроме тропических лесов полуострова Малакка, черные пантеры особо распространены на Яве и в Кении.

Интересно, что у леопардов и других видов животных встречается также неполный меланизм, или абундизм, в результате которого усиленная пигментация происходит лишь на отдельных участках покрова особи.

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