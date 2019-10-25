Подковоносы: крылатые герои ваших ночных кошмаров

Представители отряда рукокрылых давно и прочно поселились во всяческих мифах, мрачных легендах и суевериях, и есть за что: среди них можно найти вампиров (однако таковых немного), они перемещаются с помощью ультразвуковой эхолокации и имеют весьма незаурядную внешность. У каждого рода или семейства есть своя «изюминка» вроде свиного пятачка, похожих на лепестки выростов на морде или других украшений: выделяют, например, такие семейства летучих мышей, как свиноносые, щелеморды и копьеносые. Но сегодня речь пойдет о подковоносах (лат. Rhinolophus) – роде летучих мышей, который входит в одноименное семейство Подковоносые (лат. Rhinolophidae).
В род входит около 80 видов, самые узнаваемые из которых – это большие (Rhinolophus ferrumequinum) и малые (Rhinolophus hipposideros) подковоносы. Представители рода различаются по размеру, но гигантов среди них нет: любая из этих мышек поместится на вашу ладонь. Длина может достигать от 2,5 до 14 см, а вес – от 4,0 до 120 граммов. Задние конечности у них развиты слабо, поэтому передвигаться на четвереньках, как многие другие летучие мыши, подковоносы не могут. Зато крылья у них внушительные – размах может достигать 40 см!
Почему подковоносов так прозвали, вы, вероятно, уже догадались. На носу этих зверей есть необычной формы вырост – он служит им не только украшением (или устрашением, тут на вкус и цвет) маленькой мордочки, но и антенной для эхолокации: в отличие от многих других летучих мышей, издающих ультразвуковые сигналы ртом, подковоносы «поют» с помощью этого кожистого гребня. Эти эхолокационные сигналы и помогают им бесшумно скользить во тьме. Вырост занимает всю ширину морды животных, состоит из нескольких «лепестков» и является одним из наиболее сложно устроенных в семействе подковоносых летучих мышей.
Эхолокационные сигналы самый известный представитель рода – большой подковонос – издает на частоте около 77-81 кГц.
В России большие подковоносы обитают на Северном Кавказе: в Краснодарском крае и Дагестане, и там большие колонии мышей могут быть под угрозой исчезновения из-за антропогенного воздействия. В связи с этим в 1996 году подковоносы были занесены в Красную книгу России. Во всем остальном мире эти летучие мыши более распространены, и положение зверей с видоизмененной мордочкой не вызывает никаких опасений: они спокойно живут выводковыми колониями на территориях от Северной Африки до Евразии (от Франции и Испании через Малую и Переднюю Азию, Кавказ, Гималаи, Тибет, до Китая, Корейского полуострова и Японии).
Встретить подковоносов можно в типичных для фильмов ужасов (а на самом деле – тихих, темных и безопасных) местах вроде пещер, расщелин в скалах, гротов, чердаков и подземелий или штолен. Распространены они в пустынях (по предгорьям и населённым пунктам), лиственных лесах и окультуренных ландшафтах, а также в горах до 3500 м над уровнем моря.
Зимой эти летучие мыши, как и полагается рукокрылым, впадают в спячку все в тех же облюбованных колониями местах. По весне наступает период спаривания, а летом у самок рождаются детеныши. Юные подковоносы покрыты серым пушком, но ближе к половозрелому возрасту они обзаводятся буроватым оттенком на спине и покрываются более густой шерстью.
На охоту подковоносы отправляются в сумерках. Их жертвы – крупные и средних размеров ночные насекомые: жуки, ручейники, ночные бабочки и другие питательные членистоногие. Далеко от убежищ мыши не отлетают – не успев вернуться туда на рассвете, они окажутся совершенно беззащитными на земле. Полет у этих рукокрылых медленный и прямолинейный, иногда они могут охотиться с присад.
Некоторые подковоносы (и пара других видов рукокрылых) охотятся днем – но это в основном островные изолированные популяции. Эту особенность поведения ученые объясняют непредсказуемой гибкостью привычек летучих мышей.