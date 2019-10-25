Подковоносы: крылатые герои ваших ночных кошмаров

В России большие подковоносы обитают на Северном Кавказе: в Краснодарском крае и Дагестане, и там большие колонии мышей могут быть под угрозой исчезновения из-за антропогенного воздействия. В связи с этим в 1996 году подковоносы были занесены в Красную книгу России. Во всем остальном мире эти летучие мыши более распространены, и положение зверей с видоизмененной мордочкой не вызывает никаких опасений: они спокойно живут выводковыми колониями на территориях от Северной Африки до Евразии (от Франции и Испании через Малую и Переднюю Азию, Кавказ, Гималаи, Тибет, до Китая, Корейского полуострова и Японии).

Встретить подковоносов можно в типичных для фильмов ужасов (а на самом деле – тихих, темных и безопасных) местах вроде пещер, расщелин в скалах, гротов, чердаков и подземелий или штолен. Распространены они в пустынях (по предгорьям и населённым пунктам), лиственных лесах и окультуренных ландшафтах, а также в горах до 3500 м над уровнем моря.

Зимой эти летучие мыши, как и полагается рукокрылым, впадают в спячку все в тех же облюбованных колониями местах. По весне наступает период спаривания, а летом у самок рождаются детеныши. Юные подковоносы покрыты серым пушком, но ближе к половозрелому возрасту они обзаводятся буроватым оттенком на спине и покрываются более густой шерстью.