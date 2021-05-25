Покинутого матерью детеныша гориллы усыновила другая самка

Смотрители Бристольского зоопарка смогли решить сложную проблему, с которой пришлось столкнуться западной равнинной горилле (Gorilla gorilla gorilla) по кличке Хасани. Малыш родился в августе прошлого года и под опекой матери должен был оставаться на протяжении как минимум семи месяцев. Однако его мать, десятилетняя Кала, не справилась с воспитанием сына.

В 2019 году она уже приносила потомство, но роды были очень тяжелыми, и ветеринары тогда провели ей кесарево сечение. Родившийся малыш оказался слишком слабым и умер в возрасте 7 дней. Вторая беременность Калы прошла без осложнений, но ей не хватило сил постоянно заботиться о своем детеныше. Несмотря на ярко выраженный материнский инстинкт, Кала не могла кормить и заботиться о малыше, и день ото дня ситуация становилась все хуже.

Смотрители взяли детеныша под свою опеку: находясь с ним круглосуточно, они кормили его восемь раз в сутки, в том числе ночью. Эта задача является трудоемкой сама по себе и, к тому же, люди не могут передать обезьянам все необходимые поведенческие навыки. Тогда было решено поискать для Хасани суррогатную мать.