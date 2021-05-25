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National Geographic Россия №209, май 2021
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«Дикая природа России»
Звери

Покинутого матерью детеныша гориллы усыновила другая самка

Анастасия Баринова
25 мая 2021
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Фото: Bristol Zoo Gardens
16-летняя Кера стала отличной приемной матерью.

Смотрители Бристольского зоопарка смогли решить сложную проблему, с которой пришлось столкнуться западной равнинной горилле (Gorilla gorilla gorilla) по кличке Хасани. Малыш родился в августе прошлого года и под опекой матери должен был оставаться на протяжении как минимум семи месяцев. Однако его мать, десятилетняя Кала, не справилась с воспитанием сына.

В 2019 году она уже приносила потомство, но роды были очень тяжелыми, и ветеринары тогда провели ей кесарево сечение. Родившийся малыш оказался слишком слабым и умер в возрасте 7 дней. Вторая беременность Калы прошла без осложнений, но ей не хватило сил постоянно заботиться о своем детеныше. Несмотря на ярко выраженный материнский инстинкт, Кала не могла кормить и заботиться о малыше, и день ото дня ситуация становилась все хуже.

Смотрители взяли детеныша под свою опеку: находясь с ним круглосуточно, они кормили его восемь раз в сутки, в том числе ночью. Эта задача является трудоемкой сама по себе и, к тому же, люди не могут передать обезьянам все необходимые поведенческие навыки. Тогда было решено поискать для Хасани суррогатную мать.

Ею стала 16-летняя Кера: самка гориллы, совсем не имеющая опыта в воспитании потомства. В 2016 году ей потребовалось кесарево сечение из-за преэклампсии – опасного состояния, при котором у беременной повышается давление и начинают отказывать органы, а плод страдает от гипоксии. 

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После этого Кера долгое время восстанавливалась, и ее детеныша воспитывала другая горилла, а собственный материнский инстинкт Керы остался нерастраченным. Хасани познакомили с новой мамой в марте: к этому времени он уже стал независим от молока, и ему важнее было проводить время под руководством взрослой особи.

В вольере была создана стена с отверстием, через которое мог пробраться только малыш. Люди наблюдали, направится ли он к будущей «новой маме» или испугается ее, и не будет ли реакция Керы агрессивной. 

Однако все прошло идеально: Кера приняла детеныша как своего собственного. Наблюдая за другими взрослыми гориллами, она знала, как себя с ними вести, и проблем с воспитанием приемного сына не возникло. 

Хасани останется рядом со своей суррогатной матерью в течение следующих трех-четырех лет, перенимая от нее все необходимые манеры поведения и навыки.

«Он хорошо развивается; он очень подвижен и хорошо ест. Он также начинает копировать Керу в естественном поведении горилл, например, в строительстве гнезд и сдирании коры и листьев с веток. Он вырастет и станет полноценной гориллой благодаря усилиям своих преданных хранителей».

Смотрители отмечают, что «он не слишком любит британскую зиму. Ему нравится смотреть на вещи и трогать ветки, но он быстро убегает под крышу, когда становится холодно».

Сейчас малыш вместе с Керой находится в отдельном вольере, и в места, где гуляют другие гориллы, их выпускают только тогда, когда тех там нет: Хасани должен привыкнуть к новым запахам. Он уже познакомился со своим отцом Джоком, а со временем ему будут представлены и другие члены многочисленной группы горилл, обитающих в зоопарке.

Посмотрите на детеныша Керы, которого вырастила другая горилла.

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