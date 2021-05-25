Покинутого матерью детеныша гориллы усыновила другая самка

Смотрители Бристольского зоопарка смогли решить сложную проблему, с которой пришлось столкнуться западной равнинной горилле (Gorilla gorilla gorilla) по кличке Хасани. Малыш родился в августе прошлого года и под опекой матери должен был оставаться на протяжении как минимум семи месяцев. Однако его мать, десятилетняя Кала, не справилась с воспитанием сына.
В 2019 году она уже приносила потомство, но роды были очень тяжелыми, и ветеринары тогда провели ей кесарево сечение. Родившийся малыш оказался слишком слабым и умер в возрасте 7 дней. Вторая беременность Калы прошла без осложнений, но ей не хватило сил постоянно заботиться о своем детеныше. Несмотря на ярко выраженный материнский инстинкт, Кала не могла кормить и заботиться о малыше, и день ото дня ситуация становилась все хуже.
Смотрители взяли детеныша под свою опеку: находясь с ним круглосуточно, они кормили его восемь раз в сутки, в том числе ночью. Эта задача является трудоемкой сама по себе и, к тому же, люди не могут передать обезьянам все необходимые поведенческие навыки. Тогда было решено поискать для Хасани суррогатную мать.
Ею стала 16-летняя Кера: самка гориллы, совсем не имеющая опыта в воспитании потомства. В 2016 году ей потребовалось кесарево сечение из-за преэклампсии – опасного состояния, при котором у беременной повышается давление и начинают отказывать органы, а плод страдает от гипоксии.
После этого Кера долгое время восстанавливалась, и ее детеныша воспитывала другая горилла, а собственный материнский инстинкт Керы остался нерастраченным. Хасани познакомили с новой мамой в марте: к этому времени он уже стал независим от молока, и ему важнее было проводить время под руководством взрослой особи.
В вольере была создана стена с отверстием, через которое мог пробраться только малыш. Люди наблюдали, направится ли он к будущей «новой маме» или испугается ее, и не будет ли реакция Керы агрессивной.
Однако все прошло идеально: Кера приняла детеныша как своего собственного. Наблюдая за другими взрослыми гориллами, она знала, как себя с ними вести, и проблем с воспитанием приемного сына не возникло.
Хасани останется рядом со своей суррогатной матерью в течение следующих трех-четырех лет, перенимая от нее все необходимые манеры поведения и навыки.
Смотрители отмечают, что «он не слишком любит британскую зиму. Ему нравится смотреть на вещи и трогать ветки, но он быстро убегает под крышу, когда становится холодно».
Сейчас малыш вместе с Керой находится в отдельном вольере, и в места, где гуляют другие гориллы, их выпускают только тогда, когда тех там нет: Хасани должен привыкнуть к новым запахам. Он уже познакомился со своим отцом Джоком, а со временем ему будут представлены и другие члены многочисленной группы горилл, обитающих в зоопарке.
Посмотрите на детеныша Керы, которого вырастила другая горилла.