Полевкам на Байкале угрожают каменные пирамидки, построенные туристами

«Мы привезли из Новосибирска животных, родившихся в искусственной среде. В этом году приехали проверить, как они прижились. Дело очень рискованное, ведь зверьки выросли в виварии и не приспособлены к дикой природе. Мы оставили материал из их старых гнезд, чтобы они построили новые, и в течение месяца контролировали их следы, видели погрызы, но не заметили запасенной травы.

Без этих грызунов островная экосистема Байкала изменится полностью. Полевки — единственный вид млекопитающих на этих островах. Останутся только птицы и насекомые. Почва здесь очень подвержена эрозии, так как дождей мало, а грунт в основном скалистый. Полевки, перерабатывая траву, способствуют почвообразованию и ее сохранению. Без них очень скоро останутся только камни. Вид раньше жил на Баракчине, но полностью вымер», — рассказывает Моролдоев.

В этом году ученые вернулись на остров, чтобы проведать репатриантов, и обнаружили, что зимой на остров по льду пришла лиса.

«Мы увидели лисицу, ее норы. Она рыла ямы в тех местах, где мы год назад выпускали мышей. Мы подумали, что хищник уничтожил нашу колонию полевок», — говорит ученый.

На следующий день в ловушку попалась полевка, которая оказалась детенышем выпущенных в прошлом году животных. То, что это именно потомок особей из вивария, исследователи поняли по промерам тела, массе и внешнему виду.