Полевкам на Байкале угрожают каменные пирамидки, построенные туристами

Сотрудники Института систематики и экологии животных СО РАН в прошлом году начали эксперимент по восстановлению популяции ольхонской полевки (Alticola olchonensis), внесенной в Красную книгу Иркутской области, сообщает «Наука в Сибири».
Этого грызуна с узким ареалом можно встретить на острове Ольхон, нескольких соседних островах и небольшом участке побережья материка. Этот вид очень стенотопный, то есть выживает в определенном диапазоне экологических условий: скальные останцы, каменистые россыпи. Такая полевка не приспособлена к жизни, например, в лесах, ей нужны именно каменистые места обитания байкальских островов.
Ученые давно обратили на это внимание, уже много лет институт занимается мониторингом численности вида. Полевок можно отслеживать несколькими способами: прямые отловы и визуальное наблюдение (погрызы травы, запасы в виде маленьких стожков, помет). По словам биологов, скальные полевки — достаточно чистоплотные зверьки, в туалет они ходят в одно строго определенное место. По всем этим признакам можно судить о том, что грызунов стало меньше, а на многих островах они и вовсе исчезли.
Летом 2019 года началась работа по реинтродукции (повторному занесению животных на территорию, где они ранее обитали). Сотрудники ИСиЭЖ СО РАН выпустили на острове Баракчин 47 самцов и самок в возрасте 30—45 дней.
«Мы привезли из Новосибирска животных, родившихся в искусственной среде. В этом году приехали проверить, как они прижились. Дело очень рискованное, ведь зверьки выросли в виварии и не приспособлены к дикой природе. Мы оставили материал из их старых гнезд, чтобы они построили новые, и в течение месяца контролировали их следы, видели погрызы, но не заметили запасенной травы.
Без этих грызунов островная экосистема Байкала изменится полностью. Полевки — единственный вид млекопитающих на этих островах. Останутся только птицы и насекомые. Почва здесь очень подвержена эрозии, так как дождей мало, а грунт в основном скалистый. Полевки, перерабатывая траву, способствуют почвообразованию и ее сохранению. Без них очень скоро останутся только камни. Вид раньше жил на Баракчине, но полностью вымер», — рассказывает Моролдоев.
В этом году ученые вернулись на остров, чтобы проведать репатриантов, и обнаружили, что зимой на остров по льду пришла лиса.
«Мы увидели лисицу, ее норы. Она рыла ямы в тех местах, где мы год назад выпускали мышей. Мы подумали, что хищник уничтожил нашу колонию полевок», — говорит ученый.
На следующий день в ловушку попалась полевка, которая оказалась детенышем выпущенных в прошлом году животных. То, что это именно потомок особей из вивария, исследователи поняли по промерам тела, массе и внешнему виду.
«Зверьки точно успешно перезимовали, судя по свежим туалетам с пометом этого года. Хорошая новость — скальные полевки, выросшие в условиях вивария, способны адаптироваться к естественным условиям. Успешное размножение — еще один важный показатель. В этом году привезли семь животных. Сначала из-за ситуации с лисицей мы решили не выпускать их на этом острове, но потом мы все-таки выпустили их на другой его стороне, потому что прошлогодние зверьки могли начать борьбу за территорию с новыми. К тому же сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» вскоре должны поймать и увезти лису с острова», — рассказывает Моролдоев.
По его словам, самое главное — снизить антропогенный пресс и обеспечить разумную рекреационную нагрузку. В прошлом году заповедник начал проводить разъяснительную работу, туроператорам рассказали, какой вред способны нанести каменные пирамидки «на счастье». Созданы специальные тропы, где установлены информационные щиты.
Естественные хищники, которые охотятся на полевку, — это пернатые. Горностай и лисица тоже могут быть для них угрозой, но они способны попасть на острова только по льду зимой. Когда туристы разрушали место обитания, переставляя камни, мышкам было просто негде прятаться от чаек и коршунов.
То, что такое на первый взгляд безобидное занятие, как постройка пирамидки из камней может оказать серьезное влияние на экосистему, видно и из примера Тенерифе. Там, после повального увлечения туристами строительства пирамидок, это занятие и вовсе запретили.