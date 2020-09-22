«Полицейские» для обезьян

Как только между шимпанзе происходит разногласие, в дело тут же вмешивается особь, играющая роль полицейского в группе.

«Полицейскими» обычно становятся самцы и самки высокого ранга. Обезьяны-«полицейские» пользуются большим уважением среди членов группы и обладают многими привилегиями. Например, другие обезьяны чаще играют с ними, ищут у них в шерстке паразитов и делятся с ними пищей, причем делают это даже альфа-самцы.

Каким образом достигается порядок в группе, зависит от того, кто берется за дело. Так, дамы-«полицейские» бегают между спорщиками, тем самым мешая им перейти к схватке. Самцы же действуют более решительно: угрожают обеим сторонам, призывая сородичей к порядку.

Обезьяньим стражам порядка также свойственны внимательность и умение оценивать ситуацию. Если они видят, что в споре участвует много шимпанзе, то они сразу же переходят к активным действиям. А если особи только две, и их конфликт не грозит общественному порядку, то «полицейские» просто не обращают на них внимания.

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