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Звери

«Полицейские» для обезьян

Дарья Серединская
22 сентября 2020
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Шимпанзе-«полицейские» пользуются большим уважением среди других обезьян в группе
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У обезьяньих «полицейских» сородичи чаще, чем у других шимпанзе ищут паразитов в шерстке
Нет ничего странного в том, что, как и у людей, у обезьян периодически возникают конфликты. Однако удивительно, что для таких случаев у обезьян есть своя полиция.

Как только между шимпанзе происходит разногласие, в дело тут же вмешивается особь, играющая роль полицейского в группе.

«Полицейскими» обычно становятся самцы и самки высокого ранга. Обезьяны-«полицейские» пользуются большим уважением среди членов группы и обладают многими привилегиями. Например, другие обезьяны чаще играют с ними, ищут у них в шерстке паразитов и делятся с ними пищей, причем делают это даже альфа-самцы.

Каким образом достигается порядок в группе, зависит от того, кто берется за дело. Так, дамы-«полицейские» бегают между спорщиками, тем самым мешая им перейти к схватке. Самцы же действуют более решительно: угрожают обеим сторонам, призывая сородичей к порядку.

Обезьяньим стражам порядка также свойственны внимательность и умение оценивать ситуацию. Если они видят, что в споре участвует много шимпанзе, то они сразу же переходят к активным действиям. А если особи только две, и их конфликт не грозит общественному порядку, то «полицейские» просто не обращают на них внимания.

Узнайте, как живут обезьяны с разбитым сердцем из Эфиопии.

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