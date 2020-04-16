Полмиллиона килокалорий – за одно открытие рта
Синий кит (Balaenoptera musculus) не только самый большой из китообразных, но и, вероятно, крупнейшее из всех животных, когда-либо обитавших на Земле. Вес 33-метрового гиганта может составлять 180 тонн. Питается он при этом едва ли не самыми крохотными существами в мире: крилем (нидерл. kriel — «мелочь»). Длина этих мелких планктонных рачков не превышает 6,5 сантиметров.
Медленно плывя, синий кит открывает пасть на 80-90° и набирает в нее воду с массой мелких ракообразных. После этого животное закрывает пасть и языком выжимает воду обратно сквозь китовый ус. Планктон при этом оседает на бахроме уса, а после — заглатывается.
Огромная нижняя челюсть кита, заполненная водой и планктоном, имеет столь большой вес, что животному нередко бывает трудно закрыть пасть. Иногда киты переворачиваются на бок или на спину, чтобы, благодаря силе тяжести, им было легче закрыть ее. За один раз млекопитающее может захватить больше 60 кг рачков, при обычной плотности криля в океане.
Из-за своих внушительных размеров синий кит вынужден потреблять огромное количество пищи. Согласно расчетам энергопотребления, синему киту среднего размера следует поглощать 1 120 ± 359 килограмм криля. Максимально зарегистрированный вес кита составляет 177 тонн — то есть, даже суточный рацион среднего кита составил бы от 4,2% до 8,4% от массы этого гиганта!
Обычно синим китам в сутки требуется не менее 3% корма от массы тела — от 3,6 до 8 тонн криля. Число отдельных рачков в суточном рационе кита может достигать 40 000 000! Туго набитый желудок гигантского животного может вмещать до полутора тонн корма, однако все зависит от удачи на «охоте». Если бы кит мог набить полный рот крилем, это было бы равно 500 килограммам рачков или 480 000 килокалориям!
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