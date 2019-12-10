Полмиллиона раков-отшельников погибли на островах в Тихом и Индийском океанах

Доктор Дженнифер Лейверс из тасманского Института морских и антарктических исследований в 2017 году обнаружила самое плотно замусоренное пластиком место на Земле, расположившееся на острове Хендерсон в южной части Тихого океана. Необитаемый остров стал жертвой океанического течения под названием Южный Тихоокеанский круговорот, в результате действия которого на остров приплывает мусор из Южной Америки и тысяч рыболовецких судов.
Аналогичное исследование Лейверс провела и в начале 2019 года, оценив количество мусора на Кокосовых островах в Индийском океане. Там было обнаружено более 400 миллионов пластиковых предметов общим весом в 238 тонн.
Одной из проблем, которая сопутствовала загрязнению Кокосовых островов и острова Хендерсона, стала массовая гибель раков-отшельников (Paguroidea).
More than half a million hermit crabs have been killed after becoming trapped by plastic pollution on two remote islands, a new study from the University of Tasmania found. https://t.co/vRgVkKV4Pr— CNN (@CNN) December 8, 2019
Эти животные по мере взросления меняют несколько раковин подходящих им по размеру для укрытия от хищников. Обычно домом для раков служат пустые раковины брюхоногих моллюсков. Но в поисках жилища рак-отшельник может остановиться и на других предметах – например, пластиковых бутылках.
Попав в бутылку, в большинстве случаев рак уже не может выбраться. После смерти животное издает специальный химический сигнал, чтобы сообщить другим ракам, что потенциальная раковина стала доступной. Таким образом, погибшее животное запускает цепную реакцию: его сигнал привлекает другого рака, который в свою очередь умирает в этой же бутылке. В конечном итоге, формируется сверхсильный сигнал, который приводит к неминуемой кончине еще больше раков.
По оценкам Лейверс и ее коллег, на Кокосовых островах таким образом погибли около 570 тысяч раков-отшельников, на острове Хендерсон – еще около 61 тысячи.