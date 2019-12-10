Полмиллиона раков-отшельников погибли на островах в Тихом и Индийском океанах

Доктор Дженнифер Лейверс из тасманского Института морских и антарктических исследований в 2017 году обнаружила самое плотно замусоренное пластиком место на Земле, расположившееся на острове Хендерсон в южной части Тихого океана. Необитаемый остров стал жертвой океанического течения под названием Южный Тихоокеанский круговорот, в результате действия которого на остров приплывает мусор из Южной Америки и тысяч рыболовецких судов.

Аналогичное исследование Лейверс провела и в начале 2019 года, оценив количество мусора на Кокосовых островах в Индийском океане. Там было обнаружено более 400 миллионов пластиковых предметов общим весом в 238 тонн.

Одной из проблем, которая сопутствовала загрязнению Кокосовых островов и острова Хендерсона, стала массовая гибель раков-отшельников (Paguroidea).