Померанский шпиц: как появилась одна из самых популярных пород собак

В наши дни многие люди заводят себе померанских шпицев, знаменитости не перестают появляться на фотографиях вместе с этими малышами, а в интернете без труда можно найти сотни снимков померанцев, зачастую наряженных в забавные и миленькие костюмчики. Кажется, что эти собачки полюбились людям недавно. Однако это не так. Известными померанские шпицы стали ещё полтора века назад.

Их начали разводить в немецкой провинции Померании, в честь которой порода и получила свое название. Изначально собачки были гораздо крупнее и могли весить около 17 кг. До 1870 года о померанцах почти никто не знал, пока они не попали в Англию, где заводчики сделали эту породу карликовой и придали ей большее изящество. С тех пор померанские шпицы стали известны во всей Европе. И однажды этой породой заинтересовалась королева Англии Виктория, которая решила поселить у себя шесть померанцев. Кстати, один из питомцев королевы впоследствии был похоронен вместе со своей хозяйкой.

Сегодня некоторые померанские шпицы стали звездами социальных сетей, прежде всего, благодаря своим хозяевам, которые одевают их в нелепые наряды и, кажется, позабыли, что их питомцы — животные, а не плюшевые игрушки. К таковым, например, относятся померанский шпиц Шунсуке, ставший популярным благодаря его фотографиям на страничке его хозяйки в Twitter, а также померанец Бу, который прославился на весь мир с помощью страницы в Facebook.

Неудивительно, что в угоду людям, которые хотели бы, чтобы и их будущие питомцы выглядели как игрушки, заводчики по желанию клиента могут сделать окрас и цвет глаз, носа, а также подушечек лап померанца менее естественным. Например, вывести шпица с тигриным окрасом или шерстью голубоватого цвета, с синими глазами и розовыми носом и подушечками лап. Возможно, в будущем появятся и другие способы, как сделать живое существо, вроде померанца, похожим на игрушку. Впрочем, уже сегодня, глядя на эту собачку, многие пользователи социальных сетей не верят, что перед ними животное, а не плюшевая игрушка.

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