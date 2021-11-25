Помоги оцелотам забеременеть: необычная миссия ученых в Цинциннати

Оцелоты (Leopardus pardalis) – живущие на территории Америки представители семейства кошачьих – относятся к видам, вызывающим наименьшие опасения, однако с учетом текущих тенденций этот статус в любой момент может измениться. Предусмотрительные ученые уже сейчас учатся воспроизводить вид искусственным путем, что сопряжено с большими трудностями.

В дикой природе оцелоты могут спариваться в любое время года. Пики брачного сезона зависят от ареала: так, если в Аргентине и Парагвае они наблюдаются осенью, то в Мексике и Техасе – ближе к зиме. Эструс длится от четырех до пяти дней и повторяется каждые 25 дней. По сравнению с другими кошачьими, у оцелотов относительно большая продолжительность периода между родами и небольшой размер помета: в результате беременности, длящейся два-три месяца, на свет появляется от 1 до 3 котят. Малыш весит 200–340 г, его глаза открываются в течение первых трех недель, а в три месяца детеныши начинают совершать вылазки из убежища. Рядом с матерью они остаются до двух лет, а затем приходит время осваивать территорию самостоятельно.

Продолжительность жизни оцелота в естественной среде составляет около 11 лет, под присмотром человека – до 20. Однако в неволе эти кошки размножаются с трудом: им требуется значительно больше времени на брачные ритуалы, во время которых они снижают потребление пищи, слабеют, и далеко не каждое ухаживание заканчивается беременностью. Хотя в природе популяция оцелотов сравнительно стабильна, биологи отмечают среди них низкое генетическое разнообразие. Второй серьезной угрозой является исчезновение среды обитания, что в сочетании с браконьерством ставит будущее оцелотов под сомнение.