Помоги оцелотам забеременеть: необычная миссия ученых в Цинциннати

Оцелоты (Leopardus pardalis) – живущие на территории Америки представители семейства кошачьих – относятся к видам, вызывающим наименьшие опасения, однако с учетом текущих тенденций этот статус в любой момент может измениться. Предусмотрительные ученые уже сейчас учатся воспроизводить вид искусственным путем, что сопряжено с большими трудностями.
В дикой природе оцелоты могут спариваться в любое время года. Пики брачного сезона зависят от ареала: так, если в Аргентине и Парагвае они наблюдаются осенью, то в Мексике и Техасе – ближе к зиме. Эструс длится от четырех до пяти дней и повторяется каждые 25 дней. По сравнению с другими кошачьими, у оцелотов относительно большая продолжительность периода между родами и небольшой размер помета: в результате беременности, длящейся два-три месяца, на свет появляется от 1 до 3 котят. Малыш весит 200–340 г, его глаза открываются в течение первых трех недель, а в три месяца детеныши начинают совершать вылазки из убежища. Рядом с матерью они остаются до двух лет, а затем приходит время осваивать территорию самостоятельно.
Продолжительность жизни оцелота в естественной среде составляет около 11 лет, под присмотром человека – до 20. Однако в неволе эти кошки размножаются с трудом: им требуется значительно больше времени на брачные ритуалы, во время которых они снижают потребление пищи, слабеют, и далеко не каждое ухаживание заканчивается беременностью. Хотя в природе популяция оцелотов сравнительно стабильна, биологи отмечают среди них низкое генетическое разнообразие. Второй серьезной угрозой является исчезновение среды обитания, что в сочетании с браконьерством ставит будущее оцелотов под сомнение.
Попытки искусственного оплодотворения оцелотов ведутся в разных природоохранных учреждениях мира. В их числе – Центр сохранения и исследования дикой природы при зоопарке Цинциннати (CREW). Здесь биоинженеры работают над технологиями, которые помогут внести генетическое разнообразие в ограниченные популяции оцелотов. Они разработали и усовершенствовали методы сбора спермы, ее заморозки, хранения и искусственного осеменения оцелотов.
В зоопарке Albuquerque Biopark попытались применить этот опыт, использовав сперму здорового молодого самца, погибшего при столкновении с автомобилем в Техасе. Специалисты CREW, прибывшие на место происшествия, не могли спасти животное, но в их силах – использовать его гены на благо всей популяции. Специалисты собрали 20 образцов спермы, каждый из которых содержал около восьми миллионов жизнеспособных сперматозоидов. В Альбукерке послали три образца; перевозка осуществлялась в контейнере, поддерживавшем температуру -196 °C.
One of our #veterinary grads & current PhD student with a fabulous article about her research! Scientist at work: Endangered #ocelots and their genetic diversity may benefit from artificial insemination https://t.co/CHtszZEB2w via @ConversationUS— UT Col of Vet Med (@utcvm) November 23, 2021
Сложность искусственного осеменения оцелотов состоит в том, что для самок характерна так называемая индуцированная овуляция: яйцеклетка выпускается не спонтанно, а исключительно в процессе спаривания. Самка, выбранная в качестве будущей матери, получала гормональную терапию, и биологам удалось добиться начала процесса овуляции. После этого сперма была введена в ее репродуктивный тракт, и оставалось только ждать.
Опыт был проведен в июле 2021 года и, к сожалению, беременности не наступило. Однако первые шаги в этом сложном деле указали направление, в котором можно двигаться, и ученые продолжат работу. Успешная практика искусственного оплодотворения оцелотов поможет кошкам справиться с вызовами, которые им готовит меняющаяся среда.
В отношении гепардов этот опыт уже наработан.