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Звери

Популяция горбатых китов в Южной Атлантике почти полностью восстановилась

19 ноября 2019
Горбатый кит
Фото: publicdomainfiles.com
В середине 50-х годов прошлого века их насчитывалось всего 450.

Несколько столетий назад горбатые киты (Megaptera novaeangliae) обитали практически во всех областях Мирового океана, но активный китобойный промысел поставил их на грань вымирания.

Дольше всего популяция китов сохранялась в труднодоступных для вылова местах Южной Атлантики, но и здесь к 1950-м годам осталось всего около 450 особей. После того, как коммерческий китобойный промысел был ограничен, а в 1986 году и вовсе запрещен, популяция животных начала восстанавливаться.

По оценкам экспертов, численность горбачей в Южной Атлантике в 1830 году, когда начался их активный вылов, насчитывала около 27 тысяч особей. Сейчас в Южной Атлантике их около 25 тысяч.

Подсчет численности китов осложняется тем, что они мигрируют на тысячи километров и видны, только когда дышат. В последнем исследовании ученые использовали наблюдения с воздуха и с судов, а также новые исторические и генетические данные, свидетельствующие о том, что популяция китов стала более устойчивой и продуктивной, чем предполагалось.

Морской биолог из Лаборатории морских млекопитающих NOAA в Сиэтле Алекс Зербини надеется, что новые методы подсчета покажут аналогичные успехи с другими популяциями горбатых китов. Однако он обеспокоен тем, что животным придется отражать новые угрозы.

«Изменение климата затрагивает всю экосистему, поэтому оно затронет и китов», – предупреждает Зербини.

В настоящее время горбатый кит имеет статус благополучного вида в международной «Красной книге».