Популяция коал сократилась на 30 % с 2018 года

Австралийский фонд коал — организация, отслеживающая численность этих сумчатых, — сообщила, что общая популяция коал в настоящее время насчитывает от 32 000 до 58 000 животных. Это серьезное снижение по сравнению с 2018 годом, когда, по оценкам фонда, численность коал составляла от 46 000 до 82 000 особей.

В определенных частях Австралии случилось еще более резкое сокращение. Так, в штате Новый Южный Уэльс за последние три года стало на 41 % меньше коал. В своем сообщении председатель фонда Дебора Табарт связала снижение численности коал с рядом факторов, многие из которых были усилены изменением климата.