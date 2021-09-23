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Звери

Популяция коал сократилась на 30 % с 2018 года

National Geographic Россия
23 сентября 2021
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Фото: hippopx.com
Всему виной разрушительные пожары и засухи в Австралии.

Австралийский фонд коал — организация, отслеживающая численность этих сумчатых, — сообщила, что общая популяция коал в настоящее время насчитывает от 32 000 до 58 000 животных. Это серьезное снижение по сравнению с 2018 годом, когда, по оценкам фонда, численность коал составляла от 46 000 до 82 000 особей.

В определенных частях Австралии случилось еще более резкое сокращение. Так, в штате Новый Южный Уэльс за последние три года стало на 41 % меньше коал. В своем сообщении председатель фонда Дебора Табарт связала снижение численности коал с рядом факторов, многие из которых были усилены изменением климата.

«Ужасные лесные пожары 2019-2020 годов, конечно, способствовали такому исходу. Однако это, конечно, не единственная причина, по которой мы наблюдаем сокращение популяции коал. Мы стали свидетелями резкого сокращения из-за засухи, аномальной жары и нехватки воды для питья. Я видела пейзажи, напоминающие лунный ландшафт, с мертвыми деревьями повсюду», — Дебора Табарт.

По оценкам экспертов, лесные пожары 2019–2020 годов убили или вытеснили почти три миллиарда животных по всей Австралии, в том числе около 143 миллионов млекопитающих.

Изменение климата увеличивает вероятность серьезных пожаров в последние десятилетия. Исследователи обнаружили, что сильная жара, вызвавшая адский сезон лесных пожаров, была в два раза вероятнее из-за изменения климата.

Табарт также отметила, что расчистка земель по всей Австралии для «сельского хозяйства, жилищного строительства и добычи полезных ископаемых» представляет собой огромную угрозу для среды обитания коал, поэтому прекращение расчистки земель будет иметь решающее значение для сохранения популяций этих животных.

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