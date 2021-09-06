После изоляции самки мышей стали более болтливыми

Биологи из Корнеллского университета изучали влияние изоляции на поведение животных. Это не первое подобное исследование: похожие темы затрагивались научным сообществом и ранее, а после пандемии, когда в изоляции оказались миллионы людей, эти вопросы стали особенно актуальными.
В данном случае специалисты наблюдали за лабораторными мышами. Человек называет «речь» грызунов «писком», но это лишь малая часть издаваемых ими звуков. На самом деле мыши и крысы общаются ультразвуком: первым это обнаружил профессор того же университета Джон В. Андерсон еще в 1954 году. Его работа была продолжена, и его молодым коллегам стало интересно, как заговорят на своем ультразвуке мыши, когда окажутся в социальной изоляции.
Эти звуки, недоступные для человеческого уха, в мире мышей не являются ни речью, ни языком. Это своеобразный аналог смеха, плача или вздохов, символизирующий эмоциональные состояния грызунов. Изучение этих реакций у мышей поможет лучше понять, как этот же процесс протекает у людей.
Ученые взяли десятки разнополых мышей, каждая из которых была помещена в отдельную клетку без возможности любого, даже визуального контакта с другими особями. Некоторые из животных в прошлом имели опыт общения с посторонними мышами, тогда как другие не знали никого, кроме собственных братьев и сестер. После трехдневной изоляции к мышам на полчаса подсаживались гости, и исследователи фиксировали реакцию, учитывая параметры пола, возраста и социального опыта участника эксперимента.
Исследователи полагали, что вокализация и другая активность после изоляции возрастут, но результаты оказались не совсем такими, какие они ожидали. Поведение самцов практически не изменилось вне зависимости от того, был ли их посетитель самцом или самкой. Зато женские особи после трехдневного одиночества становились в четыре раза «разговорчивее», чем участники контрольной группы: мыши с теми же базовыми показателями, остававшиеся в группах.
Кроме того, у самок изменилось и социальное поведение. Они более активно вступали в контакт – обнюхивали гостя и «преследовали» его, а в случае, если гость был самкой, «хозяйка» клетки даже проявляла агрессию, пытаясь оседлать посетительницу. Ученые называют это проявлением низкоуровневой агрессии, направленной на установление социальной иерархии.
Эти наблюдения лягут в основу следующего исследования. Зафиксировав поведенческие изменения, специалисты будут изучать соответствующие изменения на уровне работы нейронов: эти знания могут быть полезны в понимании факторов, которые способствуют индивидуальным различиям в восприимчивости к социальной изоляции. Кроме того, это может помочь в лечении таких расстройств, как тревога и депрессия.
Узнайте о результатах такого же эксперимента с плодовыми мушками.