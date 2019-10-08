Последние мамонты на Земле: где они жили?
Во времена последнего ледникового периода, начавшегося около 100 тыс. лет назад, мамонты были широко распространены в северном полушарии — от Испании до Аляски. Однако из-за последовавшего глобального потепления их естественная среда обитания в Северной Сибири и на Аляске сократилась.
По версии ученых, последние мамонты жили на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане. Их выживанию способствовали климатическая адаптация и изолированность от материка. Проанализировав составы изотопов углерода, азота, серы и стронция в зубах и костях мамонта, учёные пришли к выводу, что мамонты острова Врангеля вымерли не ранее, чем 4 тысячи лет назад.
Этот результат противоречит данным о шерстистых мамонтах (Mammuthus primigenius) с украино-русских равнин, вымерших 15 тыс. лет назад, а также данным о мамонтах острова Святого Павла на Аляске, исчезнувшими 5600 лет назад.
Более ранние исследования показали, что мамонты острова Врангеля страдали мутациями, влияющими на их жировой обмен. Учёные пришли к выводу, что в рационе островных и материковых мамонтов была разница в жирах и углеводах. «Мы думаем, что это отражает тенденцию сибирских мамонтов полагаться на свои запасы жира, чтобы выжить в чрезвычайно суровые зимы ледникового периода. В то время как мамонты Врангеля, живущие в более мягких условиях, просто не нуждались в этом», — говорит доктор Лаура Арппе из Финский музей естественной истории Luomus, Университет Хельсинки, который возглавлял команду исследователей.
Почему же последние шерстистые мамонты исчезли так внезапно? Исследователи подозревают, что они вымерли из-за экстремальных погодных явлений. Из-за дождя со снегом земля могла покрыться слоем льда, не позволяя животным найти достаточно пищи.
Другим возможным фактором могло быть распространение людей. Самые ранние археологические находки людей на острове Врангеля датируются всего несколькими сотнями лет после самой последней кости мамонта. Шанс найти доказательства того, что люди охотились на мамонтов на острове Врангеля, очень мал. Тем не менее, нельзя исключать человеческого вклада в вымирание этих животных.