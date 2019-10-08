Последние мамонты на Земле: где они жили?

Во времена последнего ледникового периода, начавшегося около 100 тыс. лет назад, мамонты были широко распространены в северном полушарии — от Испании до Аляски. Однако из-за последовавшего глобального потепления их естественная среда обитания в Северной Сибири и на Аляске сократилась.

По версии ученых, последние мамонты жили на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане. Их выживанию способствовали климатическая адаптация и изолированность от материка. Проанализировав составы изотопов углерода, азота, серы и стронция в зубах и костях мамонта, учёные пришли к выводу, что мамонты острова Врангеля вымерли не ранее, чем 4 тысячи лет назад.