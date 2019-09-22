Посмотрите на мир глазами панголина: видео

Панголины считаются самым популярным в мире объектом торговли среди млекопитающих, хотя целебные свойства их чешуи, которая состоит из кератина, не доказаны. Несмотря на масштабы пропаганды, которую активно пытаются снизить в последние годы, об этих ящерах известно крайне мало.

Исследователи из Международного университета Флориды проводят необычный эксперимент, чтобы лучше изучить повадки и предпочтения панголинов. Выбор ученых пал на так называемого четырехлапого панголина (Phataginus tetradactyla), которого также зовут чернобрюхим. Именно этот вид из всех четырех африканских оставшихся видов этих симпатичных ящеров является самой большой загадкой для мира. Ученым о четырехлапых панголинах известно еще меньше, чем о всех остальных - разве то, что у них самый длинный хвост (аж 47 позвонков!), самые маленькие размеры и у единственного из всех видов панголинов темная кожа. Вот они и решили исправлять свое неведение.

Они выловили дикого чернобрюхого панголина в джунглях Кот-д'Ивуара и закрепили на нем оборудование, включающее радиопередатчики, регистраторы данных и датчики, фиксирующие смену температуры и света. Позже они оснастили панголина компактной камерой, получившей название Pango-Cam. Кстати, благодаря тому, что крупная чешуя зверей состоит из кератина и не имеет нервных окончаний, никаких неудобств и тем более боли камера ему не доставила.