Посмотрите на самую маленькую (и очаровательную) корову в мире

23-месячная корова Бхутти Рани живет на ферме Ховладара в Чариграме, недалеко от город Дака. Ее рост составляет всего 51 сантиметр, а вес – 28 кг. Такие уникальные параметры сделали животное звездой соцсетей, а местные жители регулярно приезжают на ферму в Чариграме, чтобы лично увидеть Бхутти Рани. По словам Ховладара, ферму посетили уже около 15 тысяч человек.

Ховладар купил Рани в прошлом году на другой ферме в северо-западном районе Бангладеш Наогаон. Он говорит, что у Рани есть трудности при ходьбе, и она боится других коров, поэтому ее держат отдельно от остального стада.