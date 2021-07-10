Посмотрите на самую маленькую (и очаровательную) корову в мире

23-месячная корова Бхутти Рани живет на ферме Ховладара в Чариграме, недалеко от город Дака. Ее рост составляет всего 51 сантиметр, а вес – 28 кг. Такие уникальные параметры сделали животное звездой соцсетей, а местные жители регулярно приезжают на ферму в Чариграме, чтобы лично увидеть Бхутти Рани. По словам Ховладара, ферму посетили уже около 15 тысяч человек.
Ховладар купил Рани в прошлом году на другой ферме в северо-западном районе Бангладеш Наогаон. Он говорит, что у Рани есть трудности при ходьбе, и она боится других коров, поэтому ее держат отдельно от остального стада.
Титул самой маленькой коровы в мире пока принадлежит Маникьяме из соседней Индии, высота которой составляет 61,1 см от копыта до холки. Ховладар сообщил, что сотрудники Книги рекордов Гиннеса посетят его ферму в этом году, чтобы убедиться, что появился новый рекордсмен.
Местный ветеринарный врач Саджедул Ислам считает, что состояние Рани связано с генетическим инбридингом, и уточняет, что она уже не вырастет.
В сельском хозяйстве набирает обороты разведение карликовых коров, однако они значительно выше Бхутти Рани и достигают метра в высоту.