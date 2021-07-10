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Звери

Посмотрите на самую маленькую (и очаровательную) корову в мире

National Geographic Россия
10 июля 2021
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Она живет в Бангладеш. Ее владелец Хасан Ховладар подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

23-месячная корова Бхутти Рани живет на ферме Ховладара в Чариграме, недалеко от город Дака. Ее рост составляет всего 51 сантиметр, а вес – 28 кг. Такие уникальные параметры сделали животное звездой соцсетей, а местные жители регулярно приезжают на ферму в Чариграме, чтобы лично увидеть Бхутти Рани. По словам Ховладара, ферму посетили уже около 15 тысяч человек.

Ховладар купил Рани в прошлом году на другой ферме в северо-западном районе Бангладеш Наогаон. Он говорит, что у Рани есть трудности при ходьбе, и она боится других коров, поэтому ее держат отдельно от остального стада.

«Она мало ест. Всего лишь небольшое количество отрубей и овса два раза в день. Ей нравится гулять на улице, и, кажется, она счастлива, когда мы берем ее на руки», – Хасан Ховладар.

Титул самой маленькой коровы в мире пока принадлежит Маникьяме из соседней Индии, высота которой составляет 61,1 см от копыта до холки. Ховладар сообщил, что сотрудники Книги рекордов Гиннеса посетят его ферму в этом году, чтобы убедиться, что появился новый рекордсмен. 

Местный ветеринарный врач Саджедул Ислам считает, что состояние Рани связано с генетическим инбридингом, и уточняет, что она уже не вырастет.

В сельском хозяйстве набирает обороты разведение карликовых коров, однако они значительно выше Бхутти Рани и достигают метра в высоту. 

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