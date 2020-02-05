Поздравляем, у вас маргай: редкий котенок родился в Новосибирском зоопарке

Кошки маргай, или длиннохвостые кошки (Felis wiedii) обитают во влажных густых вечнозеленых лесах Южной и Центральной Америки вплоть до Мексики. Эти дикие кошачьи сравнительно небольших размеров: их вес колеблется от 3 до 8 кг, а длина тела составляет 60–80 см (без учета хвоста). Длиннохвостые кошки похожи на оцелотов, но значительно меньше их по размерам. Они находятся под угрозой исчезновения, поэтому каждый появившийся на свет маргай – это радость для защитников природы. Недавно пятнистый первенец родился у пары длиннохвостых кошек в Новосибирском зоопарке – котёнок здоров и окружен заботой.

«Пара этих редких южноамериканских кошек живет у нас с 2016 года. Рождение их первенца – большое событие. Дело в том, что кошки маргай редко дают потомство в условиях зоологических парков. В нашем случае был еще один фактор, который мог сыграть негативную роль: у самца были выявлены проблемы со зрением, ему была проведена серьезная операция на одном глазу. Любые проблемы со здоровьем у животных снижают их репродуктивный потенциал. Но наши кошки маргай стали родителями», – говорится в сообщении зоопарка.

Как сообщили сотрудники зоопарка, самка окотилась одним котенком.