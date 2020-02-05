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Поздравляем, у вас маргай: редкий котенок родился в Новосибирском зоопарке

05 февраля 2020
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Фото: Proyecto Asis / Flickr.com
Маргай
Фото: zoonovosib.ru
Южноамериканские длиннохвостые кошки (маргаи) редко размножаются в неволе, но Новосибирскому зоопарку улыбнулась удача.

Кошки маргай, или длиннохвостые кошки (Felis wiedii) обитают во влажных густых вечнозеленых лесах Южной и Центральной Америки вплоть до Мексики. Эти дикие кошачьи сравнительно небольших размеров: их вес колеблется от 3 до 8 кг, а длина тела составляет 60–80 см (без учета хвоста). Длиннохвостые кошки похожи на оцелотов, но значительно меньше их по размерам. Они находятся под угрозой исчезновения, поэтому каждый появившийся на свет маргай – это радость для защитников природы. Недавно пятнистый первенец родился у пары длиннохвостых кошек в Новосибирском зоопарке – котёнок здоров и окружен заботой. 

«Пара этих редких южноамериканских кошек живет у нас с 2016 года. Рождение их первенца – большое событие. Дело в том, что кошки маргай редко дают потомство в условиях зоологических парков. В нашем случае был еще один фактор, который мог сыграть негативную роль: у самца были выявлены проблемы со зрением, ему была проведена серьезная операция на одном глазу. Любые проблемы со здоровьем у животных снижают их репродуктивный потенциал. Но наши кошки маргай стали родителями», – говорится в сообщении зоопарка.

Как сообщили сотрудники зоопарка, самка окотилась одним котенком.

«Первое время сотрудники зоопарка не беспокоили семейство. Когда детеныш подрос, мы провели осмотр и взвесили его. Определили пол: это мальчик. Данный вид относится к небольшим кошкам. В возрасте одного месяца наш малыш весил 486 граммов», – Ольга Шило, заместитель директора по науке.

Также биологи зоопарка внимательно наблюдают за тем, как подрастает детеныш мелких приматов – серебристых игрунок, первый не только у своих родителей и для Новосибирского зоопарка, но и для всех российских зоопарков. Пара серебристых игрунок живет Новосибирском зоопарке с 2018 года.

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