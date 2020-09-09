Пожары в Бразилии угрожают заповеднику с самой большой популяцией ягуаров

В заявлении говорится, что пожарные и природоохранные органы спасли двух женщин и семерых детей в этом районе, когда их дом был охвачен пламенем.

Пантанал, расположенный на южной окраине тропических лесов Амазонки и простирающийся от Бразилии до Парагвая и Боливии, в этом году пострадал от рекордных пожаров.

Согласно спутниковым данным, собранным национальным космическим агентством Бразилии INPE, в этом году в Пантанале уже произошло больше пожаров, чем за весь 2018 и 2019 годы вместе взятые.

В июле спутники зафиксировали 1684 пожара в регионе, что более чем втрое превышает количество пожаров в июле 2019 года. Это худший месяц за всю историю наблюдений в Пантанале с момента начала отслеживания INPE в 1998 году.

Общая площадь Пантанала — около 195 тыс км². Живая природа здесь крайне разнообразна: около 3500 видов растений, 650 видов птиц, 230 видов рыб, 80 видов млекопитающих, 50 видов рептилий. Государственный парк Encontro das Aguas, пересекаемый пятью реками, занимает 109 000 гектаров в западно-центральной части Бразилии. По заявлению властей штата, пожарные работают над защитой отелей и ферм, а также парка в регионе.

Ягуары имеют статус «находящиеся под угрозой исчезновения» в классификации Международного союза охраны природы.

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