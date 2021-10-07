Познакомьтесь с Отисом: самым толстым медведем на Аляске

Его вес на этот раз не сообщается, но речь в любом случае идет о 600–700 килограммах — или даже больше. И это особенно удивительно с учетом особенностей Отиса: 25-летний зверь в этом году вышел из спячки позже обычного, был необыкновенно худым и с трудом ходил. У него стерты многие зубы, и притом ему пришлось конкурировать с молодыми и сильными соперниками. Выбрав его победителем, люди отдают дань его настойчивости и умению преодолевать даже самые серьезные проблемы.

Посмотрите на победителей прошлых лет.