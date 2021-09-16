Прайд услышал крик о помощи и спас львицу от стаи гиен: видео

Во время визита в африканский парк Масаи-Мара туристы стали свидетелями захватывающей сцены, ярко иллюстрирующей расстановку сил в дикой природе. Сперва они заметили, как львиный прайд напал на гиен – кошки играючи подрались со своими соперниками и даже убили одного детеныша. Этим они ясно дали понять, кто доминирует на этой территории, но гиены оказались не слишком понятливыми (или слишком упорными) – позже они вернулись на то же место, при этом группа гиен оказалась еще больше.

Мало того: встретившись с одинокой львицей, они незамедлительно напали на нее всем скопом, возбужденно тявкая, пища и завывая. Около десяти гиен сразу бросились на хищницу, вцепившись в нее с разных сторон. Конечно, в одиночку никакая гиена бы с ней не справилась, но в группе эти хищники становятся эффективными убийцами – невероятно агрессивными и уверенными в своих силах.