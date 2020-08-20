Правила дорожного движения для летучих мышей

Оказывается, для летучих мышей тоже есть безопасные переходы через оживленные автомобильные трассы. Эти приспособления придумали ученые, которые обеспокоены тем, что множество летучих мышей, охотясь за насекомыми, ежедневно гибнет из-за столкновения с машинами.

Так, мышиными переходами через автострады служат мосты, которые, правда, ничуть не похожи на те, что используют люди для пересечения дорожных трасс. Такие переходы представляют собой несколько закрепленных на столбах и перекинутых высоко над дорогой тросов с большими «бусинами».

Поскольку летучие мыши для определения пути полета используют эхолокацию, эти «бусины» нужны для того, чтобы от них отражались ультразвуковые сигналы, которые посылают мыши, и возвращались к животным в виде эха. Тем самым летучие мыши движутся строго между этими «бусинами» и благополучно пересекают дорогу. Иногда эти мышиные мосты обтянуты сеткой, чтобы животные на протяжении всего полета уж точно не покидали безопасный переход.

Однако какой бы удачной ни казалось идея безопасных переходов для летучих мышей, крайне малое число особей пользуется ими. Зато, по наблюдениям ученых, весьма действенным средством являются живые изгороди. Плотные посадки кустарников и деревьев не дают летучим мышам вылетать на дорогу под колеса автомобилей, а заставляют их держаться над машинами.

Интересно, что в Южном Уэльсе безопасный воздушный переход над автострадой построили и для мышей из семейства соневых.

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