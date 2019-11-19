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Звери

Представлена новая методика подсчёта возраста собак

19 ноября 2019
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Леонбергер
Фото: Михаил Сысоев
Ученые вывели математическую формулу на основе данных анализа ДНК.

Никто в точности не знает, откуда появился расхожий миф, что получить возраст собаки в переводе на человеческий можно всего лишь домножив возраст животного на семь. Эта формула не имеет ничего общего с наукой, поэтому ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего задались целью получить настоящую формулу, позволяющую сопоставить возраст собаки и человека.

Исследователи разработали метод, основанный на эпигенетическом механизме, называемом метилированием. По мере старения как людей, так и домашних собак (Canis lupus familiaris) в молекулы ДНК добавляются метильные группы, которые могут изменять активность сегмента дезоксирибонуклеиновой кислоты без изменения самой ДНК. Одно из следствий заключается в том, что метилирование ДНК может использоваться для измерения возраста у людей — это называется эпигенетическими часами.

Таким образом, ученые решили сравнить эпигенетические часы людей и собак. Для исследования они взяли образцы ДНК 104 лабрадоров и 320 человек в возрасте от года до 103 лет.

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Paul David/flickr.com Лабрадор-ретривер

В результате удалось вывести формулу с натуральным логарифмом: 16 × ln (возраст собаки) + 31 = человеческий возраст. Согласно этой формуле, годовалый лабрадор сопоставим по возрасту с 31-летним человеком, а 12-летней собаке — около 70 лет в переводе на человеческий возраст. При этом половое созревание у собак наступает быстрее, чем у людей, но метилирование у питомцев с возрастом замедляется, поэтому люди могут наверстать упущенное.

Для быстрого подсчёта человеческого возраста вашего питомца вы можете воспользоваться калькулятором логарифмов:

Log Calculator (Logarithm)

Также исследователи уточнили, что формула не универсальна, поскольку у различных пород разная продолжительность жизни. Тем не менее, эта формула значительно точнее отражает реальность, чем простое умножение на семь.