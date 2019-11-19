Представлена новая методика подсчёта возраста собак

Никто в точности не знает, откуда появился расхожий миф, что получить возраст собаки в переводе на человеческий можно всего лишь домножив возраст животного на семь. Эта формула не имеет ничего общего с наукой, поэтому ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего задались целью получить настоящую формулу, позволяющую сопоставить возраст собаки и человека.

Исследователи разработали метод, основанный на эпигенетическом механизме, называемом метилированием. По мере старения как людей, так и домашних собак (Canis lupus familiaris) в молекулы ДНК добавляются метильные группы, которые могут изменять активность сегмента дезоксирибонуклеиновой кислоты без изменения самой ДНК. Одно из следствий заключается в том, что метилирование ДНК может использоваться для измерения возраста у людей — это называется эпигенетическими часами.