Прелюдия к Хэллоуину: слоны расправляются с тыквами

Портлендский Oregon Zoo является одним из лучших зоопарков США. Он участвует в природоохранных программах, поддерживая уязвимые и вымирающие виды животных. А для того, чтобы привлекать больше посетителей (прибыль от билетов нередко направляется в менее успешные учреждения), зоопарк проводит самые различные акции. Самая популярная – «раздави тыкву». Впервые она состоялась здесь в 1999 году, когда расположенная неподалеку ферма Hoffman's Dairy Garden прислала в подарок тыкву весом 375 кг.

Американские фермеры часто жертвуют излишки тыкв природоохранным организациям. Это и разнообразие рациона для животных, и возможность обогатить среду – дать зверям занятие, привлекающее внимание к новому предмету и требующее необычных усилий.