Прелюдия к Хэллоуину: слоны расправляются с тыквами

Портлендский Oregon Zoo является одним из лучших зоопарков США. Он участвует в природоохранных программах, поддерживая уязвимые и вымирающие виды животных. А для того, чтобы привлекать больше посетителей (прибыль от билетов нередко направляется в менее успешные учреждения), зоопарк проводит самые различные акции. Самая популярная – «раздави тыкву». Впервые она состоялась здесь в 1999 году, когда расположенная неподалеку ферма Hoffman's Dairy Garden прислала в подарок тыкву весом 375 кг.
Американские фермеры часто жертвуют излишки тыкв природоохранным организациям. Это и разнообразие рациона для животных, и возможность обогатить среду – дать зверям занятие, привлекающее внимание к новому предмету и требующее необычных усилий.
Слонам нравится вкус тыквы, но до сочной мякоти еще нужно добраться, и это – впечатляющее зрелище. Массивные слоновьи ноги могут расплющить тыкву, словно комок теста или перезрелый персик. В этом году осенние плоды приехали из Клуба любителей гигантских овощей (Pacific Giant Vegetable Growers Club); и хотя пандемия и связанные с нею ограничения не позволили позвать публику на просмотр, слонам получить удовольствие это не помешало.
Хэллоуин в Америке празднуется очень широко, так что зоопарк не отстает. Еще одна осенняя инициатива от Oregon Zoo – «пугающие» фотографии зверей с рентгена. Некоторые снимки и впрямь могут выглядеть жутковато, хотя на самом деле эта серия также показывает уровень медицинского ухода, который зоопарк предоставляет своим подопечным.
Посмотрите, что предпринимает зоопарк в жару, чтобы порадовать зверей, обычно живущих в морозных условиях.