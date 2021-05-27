Приматы подражают друг другу, чтобы избежать конфликта

Международная группа биологов изучала поведение пегих тамаринов (Saguinus bicolor) — игрунковых обезьян, обитающих в лесах неподалеку от бразильского города Манаус. Вид считается вымирающим: помимо климатических изменений и сокращения среды обитания, болезней и нападений хищников, большую угрозу для него представляют другие игрунковые обезьяны, краснорукие тамарины (Saguinus midas). Это очень многочисленный вид, широко распространенный по всему северо-востоку от Амазонки, и он уверенно вытесняет пегих тамаринов из немногих оставшихся пригодными для его жизни мест. По прогнозам, к 2033 году популяция S.bicolor сократится на 80%.

Ученые отмечают, что когда группы тамаринов быстро передвигаются по деревьям, визуально определить их видовую принадлежность бывает сложно. Однако во время исследования выяснилось, что и звуки в идентификации не помогут: оказавшись на территории, занятой пегими тамаринами, краснорукие меняют свою «речь» и начинают произносить звуки так, как это делают пегие приматы.

В «языке» тамаринов существует ограниченный набор сигналов, которые сообщают о самых важных ситуациях, таких как приближение хищников или готовность к спариванию. Эти звуки являются общими и для пегих, и для красноруких тамаринов, но каждый из видов произносит их со своей тональностью и длительностью. Ученые называют это «акцентом»: значение сигнала понятно, но по его звучанию можно определить чужака.

Известно, что когда близкородственные виды пересекаются в своих географических ареалах, в ход вступают эволюционные изменения. Самым известным примером являются галапагосские вьюрки (Geospizinae): эта группа птиц, населяющая Галапагоссы, насчитывает 14 видов. Чтобы избежать конкуренции за пищевые ресурсы, каждый из видов «модернизировал» свой клюв, приспособив его под определенный корм.

Приматы выбрали другой путь: вместо движения в сторону максимального отличия они стремятся походить на ближайший вид. У биологов нет точного объяснения этой модели поведения. Красноруким тамаринам конкуренция не страшна — их гораздо больше, и в случае потенциального конфликта победа осталась бы за ними. Тот факт, что даже при такой расстановке сил они выбирают миролюбивый путь, позволяет больше узнать о взаимоотношениях представителей фауны и может стать новым объектом для исследований.

Посмотрите, как выглядит эдипов тамарин: еще один вид из рода Saguinus.