Прирожденные психологи: новое открытие о собаках

Затем наступило время проверки. Спрятав не издающее запаха угощение в одной из двух мисок, ученые давали малышам каждого вида подсказку, которая помогала им найти еду. В некоторых тестах люди смотрели в том направлении, где была спрятана вкусная награда, или же указывали на нее рукой. В других случаях они помещали небольшой деревянный брусок рядом с нужным местом: действие, которого щенки никогда раньше не видели.

Результаты превзошли все ожидания. Даже без специальной подготовки щенки собак в возрасте восьми недель понимали, куда идти, и в два раза чаще делали правильный выбор, чем волчата, которые, казалось бы, должны были привыкнуть к людям настолько, чтобы считывать их сигналы.

Полностью со всеми задачами справились 17 из 31 щенка собаки, и почти всегда — с первой попытки. «Абсолютно никакого обучения не требуется. Они просто это понимают», — отмечают исследователи. Напротив, ни один из 26 детенышей волка не справился целенаправленно, но некоторые просто угадывали.

Другие тесты показали, что щенки собак в 30 раз чаще, чем волчата, готовы идти на контакт с незнакомцем.