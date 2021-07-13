Прирожденные психологи: новое открытие о собаках

Умение понимать человеческие жесты может показаться чем-то обычным, но не для мира природы, где эта сложная когнитивная способность встречается редко. На это не способны даже ближайшие родственники людей, шимпанзе, а среди представителей семейства псовые невербальные команды понимают только собаки.
К таким выводам пришли специалисты Дьюкского университета (США), изучив поведение щенков собак и волков в возрасте от 5 до 18 недель. Все участники эксперимента были сначала генетически протестированы, чтобы исключить присутствие гибридов волка и собаки. Затем волчат растили в тесном взаимодействии с людьми. Их кормили вручную, они спали в кроватях вместе со своими опекунами и получали помощь людей круглосуточно. В отличие от них, детеныши собак жили только со своими матерями и сородичами, а общение с человеком было ограничено.
Затем наступило время проверки. Спрятав не издающее запаха угощение в одной из двух мисок, ученые давали малышам каждого вида подсказку, которая помогала им найти еду. В некоторых тестах люди смотрели в том направлении, где была спрятана вкусная награда, или же указывали на нее рукой. В других случаях они помещали небольшой деревянный брусок рядом с нужным местом: действие, которого щенки никогда раньше не видели.
Результаты превзошли все ожидания. Даже без специальной подготовки щенки собак в возрасте восьми недель понимали, куда идти, и в два раза чаще делали правильный выбор, чем волчата, которые, казалось бы, должны были привыкнуть к людям настолько, чтобы считывать их сигналы.
Полностью со всеми задачами справились 17 из 31 щенка собаки, и почти всегда — с первой попытки. «Абсолютно никакого обучения не требуется. Они просто это понимают», — отмечают исследователи. Напротив, ни один из 26 детенышей волка не справился целенаправленно, но некоторые просто угадывали.
Другие тесты показали, что щенки собак в 30 раз чаще, чем волчата, готовы идти на контакт с незнакомцем.
Когда щенкам предлагали корм в контейнере, который был запечатан, волки, как правило, пытались решить проблему самостоятельно, тогда как собаки обращались к людям за помощью, глядя им в глаза.
И «дело не в том, какой вид умнее»: все эти детеныши из семейства псовых успешно выполнили задания на другие когнитивные способности, такие как память или контроль двигательных импульсов. Различия были только в умении «читать людей». Подводя итоги научной работы, авторы подчеркивают, что смогли доказать «гипотезу приручения».
В период между 12 000 и 40 000 лет назад у собак и волков был один общий предок, но в какой момент свирепые хищники превратились в лучших друзей человека, до сих пор остается загадкой. Одна из теорий состоит в том, что при первых контактах волков и людей наиболее «застенчивые и угрюмые» животные прятались, а более дружелюбные исследовали новые возможности и обнаружили доступ к остаткам пищи. И в то время как их «скромные» собратья голодали, «любознательные» получали питание. Это знание — связь между человеком и набором дополнительных благ — они начали передавать генетически вместе со своим уровнем дружелюбности. Превратившись со временем в прекрасных психологов, теперь они имеют врожденные способности к пониманию людей.
Узнайте о том, как богатая мимика помогает собакам общаться с нами.