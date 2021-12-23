Приют для животных приглашает на терапевтические объятия с коровами

В Калифорнии работает необычный приют для животных: The Gentle Barn («Нежный сарай») стал новым домом не только для собак и кошек, но и для свиней, коров, лошадей, лам, эму, кур, овец — всех этих столь разных представителей фауны объединяет то, что в прошлом они подвергались жестокому обращению.

Содержание зверей требует больших финансовых вложений, и владельцы приюта открыли его двери для посетителей. Здесь работает отель и веганский ресторан, а одно из самых популярных предложений — терапия.