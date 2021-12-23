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Звери

Приют для животных приглашает на терапевтические объятия с коровами

Анастасия Баринова
23 декабря 2021
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Фото: The Gentle Barn
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В компании со спокойными животными человек ощущает умиротворение.

В Калифорнии работает необычный приют для животных: The Gentle Barn («Нежный сарай») стал новым домом не только для собак и кошек, но и для свиней, коров, лошадей, лам, эму, кур, овец — всех этих столь разных представителей фауны объединяет то, что в прошлом они подвергались жестокому обращению.

Содержание зверей требует больших финансовых вложений, и владельцы приюта открыли его двери для посетителей. Здесь работает отель и веганский ресторан, а одно из самых популярных предложений — терапия.

Специалисты в области психического здоровья подтверждают положительный эффект, который оказывают на людей животные: в этот момент в мозгу высвобождается окситоцин, и человек ощущает себя более спокойным и расслабленным.

«На мой взгляд, животные обладают терапевтическим действием. Они могут помочь людям с разными диагнозами: от состояния тревоги до посттравматического стрессового расстройства и депрессии»,– Даниэль Костальник, психиатр.

Владелица приюта Элли Лакс 20 лет назад испытала это на себе, и с тех пор предлагает такую возможность всем желающим. Вдобавок к иппотерапии — практике, широко распространенной во всем мире — в приюте можно провести время, обнимая и гладя коров, кроликов, индеек и других представителей фауны.

Самый первый обитатель, корова по кличке Будда, уже умерла. За свою жизнь она «обняла» более 300 000 человек. 

На терапию к коровам приезжают со всей страны, и приют даже открыл два филиала в других штатах. Узнайте, где можно обнять панду.

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