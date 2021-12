Приют для животных приглашает на терапевтические объятия с коровами

В компании со спокойными животными человек ощущает умиротворение.

В Калифорнии работает необычный приют для животных: The Gentle Barn («Нежный сарай») стал новым домом не только для собак и кошек, но и для свиней, коров, лошадей, лам, эму, кур, овец — всех этих столь разных представителей фауны объединяет то, что в прошлом они подвергались жестокому обращению. Содержание зверей требует больших финансовых вложений, и владельцы приюта открыли его двери для посетителей. Здесь работает отель и веганский ресторан, а одно из самых популярных предложений — терапия.

love & hugs for everyone at the Gentle Barn today🐮🐴💕 pic.twitter.com/JhZ3QAvsoX — lily michaud (@lilymichaud_) March 13, 2017

Специалисты в области психического здоровья подтверждают положительный эффект, который оказывают на людей животные: в этот момент в мозгу высвобождается окситоцин, и человек ощущает себя более спокойным и расслабленным.

«На мой взгляд, животные обладают терапевтическим действием. Они могут помочь людям с разными диагнозами: от состояния тревоги до посттравматического стрессового расстройства и депрессии»,– Даниэль Костальник, психиатр.

Владелица приюта Элли Лакс 20 лет назад испытала это на себе, и с тех пор предлагает такую возможность всем желающим. Вдобавок к иппотерапии — практике, широко распространенной во всем мире — в приюте можно провести время, обнимая и гладя коров, кроликов, индеек и других представителей фауны.





Here are 10 reasons to love turkeys!



Support these amazing animals by becoming a #TurkeyGuardian this holiday season: https://t.co/6MdHuYIomx pic.twitter.com/o7JJff7ZD2 — The Gentle Barn (@TheGentleBarn) November 10, 2021

Самый первый обитатель, корова по кличке Будда, уже умерла. За свою жизнь она «обняла» более 300 000 человек.

Proud cow hugger! This is Buddha the therapy cow at Gentle Barn. I wanted to take him home with me. pic.twitter.com/8FHhJE6k — Patty (@RawRooster) August 29, 2012