Пропавшего на сотню лет хамелеона разыскали на Мадагаскаре: видео

Участники исследовательской экспедиции обнаружили на Мадагаскаре несколько видов хамелеонов, в том числе хамелеона Воельцкова (Furcifer voeltzkowi) — животное, которое считалось разыскиваемым в дикой природе на протяжении более ста лет.
Хамелеон Воельцкова был впервые описан в 1893 году, однако он не встречался ученым с 1913 года, благодаря чему вошел в список 25 наиболее разыскиваемых видов по версии Global Wildlife Conservation (GWC). Эти животные и растения были потеряны для науки на протяжении десятилетий, а некоторые из них вымерли насовсем. GWC отправляет исследователей на поиски этих потерянных видов, и нынешняя экспедиция на Мадагаскар относилась к их числу.
Ученые обнаружили небольшую, но полностью здоровую популяцию хамелеонов, включающую трех самцов и 15 самок. Самки оказались очень ярко окрашены — их узор включал сложные узоры фиолетового, оранжевого, красного, зеленого, черного и белого цветов с яркими красными точками по бокам. Как и все хамелеоны, они могут менять цвет по желанию.
Родственный этому вид под названием хамелеон Лаборда (Furcifer labordi) живет всего 4-5 месяцев, и ученые ожидают, что хамелеон Воельцкова имеет схожую продолжительность жизни, что приоткрывает для исследователей совсем небольшое окно возможностей для поиска взрослых особей.
Это шестой вид из 25 наиболее разыскиваемых видов, заново открытых в последние годы. К другим «блудным» видам относятся саламандра Джексона (Bolitoglossa jacksoni), тропический бархатный кувшиночник с острова Борнео (Nepenthes mollis), гигантские пчелы Megachile pluto, а также самое маленькое копытное животное в мире — вьетнамская мышь-олень Tragulus versicolor и землеройка Elephantulus revoili.