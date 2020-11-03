Пропавшего на сотню лет хамелеона разыскали на Мадагаскаре: видео

Участники исследовательской экспедиции обнаружили на Мадагаскаре несколько видов хамелеонов, в том числе хамелеона Воельцкова (Furcifer voeltzkowi) — животное, которое считалось разыскиваемым в дикой природе на протяжении более ста лет.

Хамелеон Воельцкова был впервые описан в 1893 году, однако он не встречался ученым с 1913 года, благодаря чему вошел в список 25 наиболее разыскиваемых видов по версии Global Wildlife Conservation (GWC). Эти животные и растения были потеряны для науки на протяжении десятилетий, а некоторые из них вымерли насовсем. GWC отправляет исследователей на поиски этих потерянных видов, и нынешняя экспедиция на Мадагаскар относилась к их числу.