Противостояние буйволов львам: мощное видео из африканского парка

Любители природы сняли удивительное видео на сафари в Зимбабве. В парке Мана-Пулс, лежащем на севере страны, есть место под названием «Мыс буйволов»: здесь расположен единственный на много километров источник воды, что привлекает копытных. Этим пользуются хищники, и туристы нередко становятся свидетелями сцен охоты.

Крупное стадо буйволов пришло на водопой, где их уже поджидал прайд, состоящий из трех десятков львов. Им удалось схватить несколько самых юных особей, но буйволы, заметив потери в своих рядах, вернулись и отогнали врагов. Телята оказались слишком сильно ранены, чтобы продолжать путь, и стадо покинуло их, только убедившись в этом. А львы даже не стали вступать в битву с могучими животными – они дождались, когда те ушли и вернулись к трапезе.