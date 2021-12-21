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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Противостояние буйволов львам: мощное видео из африканского парка

Анастасия Баринова
21 декабря 2021
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Фото: Latest Sightings/YouTube
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Фото: Latest Sightings/YouTube
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Фото: Latest Sightings/YouTube
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Фото: Latest Sightings/YouTube
Хищникам удалось схватить несколько телят, но легкой охота не была.

Любители природы сняли удивительное видео на сафари в Зимбабве. В парке Мана-Пулс, лежащем на севере страны, есть место под названием «Мыс буйволов»: здесь расположен единственный на много километров источник воды, что привлекает копытных. Этим пользуются хищники, и туристы нередко становятся свидетелями сцен охоты.

Крупное стадо буйволов пришло на водопой, где их уже поджидал прайд, состоящий из трех десятков львов. Им удалось схватить несколько самых юных особей, но буйволы, заметив потери в своих рядах, вернулись и отогнали врагов. Телята оказались слишком сильно ранены, чтобы продолжать путь, и стадо покинуло их, только убедившись в этом. А львы даже не стали вступать в битву с могучими животными – они дождались, когда те ушли и вернулись к трапезе.

Посмотрите, как буйволы отбивают своего товарища от стаи львов.

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