Противостояние сервала и гепарда: видео

Видео снял 23-летний турист Гэвин Ньюфилд во время отпуска в заповеднике Пиланесберг в Южной Африке, куда он отправился вместе со своей девушкой. Машина с туристами остановилась, потому что гид заметил вдалеке антилопу гну, которую сперва можно было спутать с буйволом. Однако вскоре внимание наблюдателей переключилось на героя видеосъемки — поджарого сервала, застывшего прямо на дороге у зеленых зарослей на обочине. Небольшой хищник прижимал уши к голове и шипел.

Вскоре причина его волнения стала очевидна — в траве разлеглись отдыхающие гепарды, и один из них поднялся с места, явно заинтересованный появлением чужака. Он начал наступать на сервала, а тот припал к земле, двигаясь назад и вздыбив шерсть. Сервал был готов к обороне и непрерывно шипел, а гепард не спешил атаковать нарушителя спокойствия.

Хотя гепарды считаются не слишком сильными хищниками — добычу у них отнимают и гиены, и бородавочники, и даже стервятники —. сервалы явно уступают этим спринтерам саванны в силе, поэтому в случае драки малому коту наверняка пришлось бы несладко. Но кошки долгие минуты стояли друг напротив друга, не начиная атаку.