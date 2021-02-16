Противостояние сервала и гепарда: видео

Видео снял 23-летний турист Гэвин Ньюфилд во время отпуска в заповеднике Пиланесберг в Южной Африке, куда он отправился вместе со своей девушкой. Машина с туристами остановилась, потому что гид заметил вдалеке антилопу гну, которую сперва можно было спутать с буйволом. Однако вскоре внимание наблюдателей переключилось на героя видеосъемки — поджарого сервала, застывшего прямо на дороге у зеленых зарослей на обочине. Небольшой хищник прижимал уши к голове и шипел.
Вскоре причина его волнения стала очевидна — в траве разлеглись отдыхающие гепарды, и один из них поднялся с места, явно заинтересованный появлением чужака. Он начал наступать на сервала, а тот припал к земле, двигаясь назад и вздыбив шерсть. Сервал был готов к обороне и непрерывно шипел, а гепард не спешил атаковать нарушителя спокойствия.
Хотя гепарды считаются не слишком сильными хищниками — добычу у них отнимают и гиены, и бородавочники, и даже стервятники —. сервалы явно уступают этим спринтерам саванны в силе, поэтому в случае драки малому коту наверняка пришлось бы несладко. Но кошки долгие минуты стояли друг напротив друга, не начиная атаку.
Сцена закончилось, когда сервал выждал удобный момент и бросился прочь, прерывая противостояние. Гепард спохватился не сразу и погнался за ним, но догнал ли — неизвестно, из-за листвы туристы уже не смогли разглядеть сливающихся с местностью кошек. Оставшиеся три гепарда решили не отставать от собрата и тоже бросились в погоню — но не за нарушителем территории, а за антилопой гну, все это время неподвижно стоящей неподалеку.
Сервал – африканская дикая кошка, которую можно встретить на территории 34 стран континента. На сервалов много лет охотились не только из-за их меха – в некоторых частях Африки мясо этого животного считалось особым деликатесом. В 1990-х годах прошлого столетия сервалы попали в Красную книгу МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения, однако с тех пор положение улучшилось и теперь эти красивейшие животные находятся в категории «Виды, вызывающие наименьшие опасения».
Для сервалов встреча с более крупными сородичами часто обходится более трагично. Как, например, здесь, когда котенок сервала попался в лапы льву.