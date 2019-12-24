Прыгнувший на мальчика тигр остался с носом. С носом, врезавшимся в стекло ограждения

В сети стало вирусным видео, на котором улыбающийся мальчик позирует отцу для фотографии на фоне вольера с тигром. Заметившее ребенка животное за несколько секунд преодолело десяток метров и прыгнуло в сторону мальчика.
My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g— RobC (@r0bc) December 22, 2019
К счастью, стеклянное заграждение выдержало атаку тигра и пострадавших в этой истории не оказалось.
Дублинский зоопарк — один из самых посещаемых туристами объектов в городе. В 1994 году правительство Ирландии приняло программу, направленную на развитие этого парка и создание отдельных тематических зон на его территории. Первой стала выставка «Мир приматов», которая представляла собой островки, где живут определенные вид обезьян. В дальнейшем были открыты «Мир кошек», «Городская ферма», «Арктические льды» и «Африканские равнины».