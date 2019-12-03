Путешествие длиною в Индию. Бенгальский тигр поставил миграционный рекорд

Тигр передвигался нелинейно, прятался днем и путешествовал по ночам, охотясь на диких свиней и крупный рогатый скот. По словам Хабиба, один раз животное случайно травмировало человека, забредшего в чащу, где отдыхал тигр. Однако серьезных конфликтов с людьми у него не было.

«Люди даже не знают, что этот тигр путешествует через их задний двор», — Билал Хабиб.

Тем не менее местные зоологи сообщили, что тигра, возможно, придется отловить и переместить в отдаленный лес во избежание несчастных случаев.