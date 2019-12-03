Путешествие длиною в Индию. Бенгальский тигр поставил миграционный рекорд

Тигр с обозначением С1 был одним из трех детенышей от самки Т1, рождённый в заповеднике дикой природы Типшевар (штат Махараштра). В феврале работники заповедника оснастили его радиоошейником для ежечасной фиксации его местонахождения с помощью GPS. Тигр находился в Типшеваре до муссонных дождей, а в июне отправился в путешествие через семь районов Махараштры в соседний штат Телингана.
Тигр передвигался нелинейно, прятался днем и путешествовал по ночам, охотясь на диких свиней и крупный рогатый скот. По словам Хабиба, один раз животное случайно травмировало человека, забредшего в чащу, где отдыхал тигр. Однако серьезных конфликтов с людьми у него не было.
«Люди даже не знают, что этот тигр путешествует через их задний двор», — Билал Хабиб.
Тем не менее местные зоологи сообщили, что тигра, возможно, придется отловить и переместить в отдаленный лес во избежание несчастных случаев.
По оценкам экспертов, в Индии обитает до 70% всей мировой популяции тигров. Численность тигров в стране увеличилась, но их среда обитания сократилась. Численность добычи также не всегда достаточно велика для хищников.