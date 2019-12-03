Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Звери

Путешествие длиною в Индию. Бенгальский тигр поставил миграционный рекорд

03 декабря 2019
30071849957_402113e610_k.jpg
Фото: Bernie Catterall/flickr.com
Бенгальский тигр
Фото: Wikimedia Commons
Самая длинная из зарегистрированных миграций этих животных.

Тигр с обозначением С1 был одним из трех детенышей от самки Т1, рождённый в заповеднике дикой природы Типшевар (штат Махараштра). В феврале работники заповедника оснастили его радиоошейником для ежечасной фиксации его местонахождения с помощью GPS. Тигр находился в Типшеваре до муссонных дождей, а в июне отправился в путешествие через семь районов Махараштры в соседний штат Телингана.

«Тигр, возможно, ищет подходящее место для жилья, еды или партнера. Большинство потенциальных районов обитания тигров в Индии переполнены, поэтому молодым животным приходится исследовать большие территории», – Билал Хабиб, старший биолог Индийского института дикой природы.

Тигр передвигался нелинейно, прятался днем и путешествовал по ночам, охотясь на диких свиней и крупный рогатый скот. По словам Хабиба, один раз животное случайно травмировало человека, забредшего в чащу, где отдыхал тигр. Однако серьезных конфликтов с людьми у него не было.

«Люди даже не знают, что этот тигр путешествует через их задний двор», — Билал Хабиб.

Тем не менее местные зоологи сообщили, что тигра, возможно, придется отловить и переместить в отдаленный лес во избежание несчастных случаев.

Маршрут путешествия тигра
Маршрут путешествия тигра

По оценкам экспертов, в Индии обитает до 70% всей мировой популяции тигров. Численность тигров в стране увеличилась, но их среда обитания сократилась. Численность добычи также не всегда достаточно велика для хищников.