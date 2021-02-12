Пятнистая любовь: выжившая в ДТП самка леопарда встретила своего избранника

Автоматическая камера запечатлела свидание леопардов под покровом ночи. На ценных снимках пятнистые хищники вместе гуляют по заснеженной горе в заповедном лесу: животные полностью поглощены друг другом и совсем не обращают внимания на фотоловушку. Позже они скрываются в глубине тайги, чтобы, вероятно, уединиться в укромном месте у скал.

Оба леопарда хорошо известны ученым «Земли леопарда» и общественности. Самец, зарегистрированный в базе нацпарка под номером Leo 64M, приобрел известность благодаря своему Хранителю леопарда – Николаю Николаевичу Дроздову. Доктор биологических наук и знаменитый пропагандист охраны природы выбрал для него имя Байкал в 2019 году.

Молодая самка Leo 8F Килли несколько лет назад пострадала в результате громкого ДТП. При этом она самостоятельно покинула место происшествия, поиски ее следов не увенчались успехом. Некоторое время она считалась погибшей, однако благодаря невероятной воле к жизни, присущей редчайшим леопардам, Килли оправилась от травм и стала вновь фиксироваться фотоловушками. Ее Хранитель леопарда – французский горнолыжник и председатель координационной комиссии МОК по Играм в Сочи-2014 Жан-Клод Килли.