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Пятнистая любовь: выжившая в ДТП самка леопарда встретила своего избранника

ФГБУ «Земля леопарда»
12 февраля 2021
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Слева – Байкал, справа – Килли
Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Дальневосточный леопард Байкал, подопечный известного телеведущего Николая Дроздова, отметился на фотоловушках вместе с подругой на «Земле леопарда». Избранницей краснокнижного хищника стала Килли, чудом выжившая после столкновения с автомобилем у границ нацпарка в Приморском крае. У влюбленной пары редчайших на планете крупных кошек могут появиться котята.

Автоматическая камера запечатлела свидание леопардов под покровом ночи. На ценных снимках пятнистые хищники вместе гуляют по заснеженной горе в заповедном лесу: животные полностью поглощены друг другом и совсем не обращают внимания на фотоловушку. Позже они скрываются в глубине тайги, чтобы, вероятно, уединиться в укромном месте у скал.

Оба леопарда хорошо известны ученым «Земли леопарда» и общественности. Самец, зарегистрированный в базе нацпарка под номером Leo 64M, приобрел известность благодаря своему Хранителю леопарда – Николаю Николаевичу Дроздову. Доктор биологических наук и знаменитый пропагандист охраны природы выбрал для него имя Байкал в 2019 году.

Молодая самка Leo 8F Килли несколько лет назад пострадала в результате громкого ДТП. При этом она самостоятельно покинула место происшествия, поиски ее следов не увенчались успехом. Некоторое время она считалась погибшей, однако благодаря невероятной воле к жизни, присущей редчайшим леопардам, Килли оправилась от травм и стала вновь фиксироваться фотоловушками. Ее Хранитель леопарда – французский горнолыжник и председатель координационной комиссии МОК по Играм в Сочи-2014 Жан-Клод Килли.

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Ночное свидание хищников, запечатленное фотоловушкой
Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Свидание (2).JPG
Ночное свидание хищников, запечатленное фотоловушкой
Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Свидание (5).JPG
Ночное свидание хищников, запечатленное фотоловушкой
Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Свидание (3).JPG
Ночное свидание хищников, запечатленное фотоловушкой
Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Исследования дальневосточных леопардов показывают, что брачные игры – основная причина, по которой взрослые разнополые особи могут находиться вместе, что и фиксируется фотоловушками. В период течки поведение самок меняется: они чаще оставляют запаховые метки, сообщая о готовности к спариванию, а при встрече с самцом проявляют игривое поведение. Самцы же принимают эти сигналы, тоже активно метят территорию. Так леопарды находят друг друга.

Размножаться леопарды могут в любое время года. Обычно их встреча длится всего несколько дней и носит практический характер, а после короткой супружеской жизни влюбленные резко теряют друг к другу интерес. В случае успешного зачатия самка около 90 дней вынашивает потомство. На свет появляются 1-3 котенка, в воспитании которых самец не участвует.

По данным последних исследований, в России отмечено 97 дальневосточных леопардов. Эти редкие животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной российского национального парка «Земля леопарда». В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 дальневосточных леопардов. Надежная охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение числа копытных и экопросвещение местного населения стали основой трехкратного роста популяции.

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