Пятнистая нерпа кормит детеныша: трогательное видео

Пятнистая нерпа, или ларга, к людям не приближается, и наблюдать за ней помогает аппаратура.

В Дальневосточном морском заповеднике начался сезон размножения пятнистой нерпы (Phoca largha). Эти животные обитают в северных водах Тихого океана от Аляски до Японии и России; в Дальневосточном заповеднике это единственное морское млекопитающее, которое здесь размножается и проводит всю жизнь.

Ларга относится к семейству настоящих тюленей. В периоды спаривания животные выбираются из воды на льдины, где с февраля по март рождается потомство: это всегда только один детеныш. Длина тела новорожденных составляет около 90 см, масса – 7-11 кг. Малыши «одеты» в бельковый наряд, но уже со 2-4 недели, после первой линьки, становятся похожими на взрослых.

Молочное кормление продолжается до четырех недель. Мать кормит детеныша несколько раз в сутки, благодаря чему малыш ежедневно поправляется на 2 кг. Роды и вскармливание этого вида животных нельзя изучить в подробностях без специального оборудования. Новые камеры с 30-кратным зумом позволили специалистам заповедника наблюдать за нерпами на суше максимально детально и без беспокойства для них.

Реклама

Героями нового видео стали мать и только что появившийся на свет малыш с еще незажившей пуповиной. Новая семья расположилась на берегу острова в Восточном участке заповедника, самом центре охраняемой акватории. К середине февраля здесь отмечено уже шесть новорожденных нерп. Ученые собирают информацию, и в дальнейшем эти материалы помогут подсчитать популяцию ларг в заповеднике.

Наблюдения за ларгами на этой территории уникальны: только здесь вид размножается на берегах группами, тогда как в остальной части ареала одиночные особи выходят на плавучие льдины. А поскольку воды заповедника защищены от вмешательства человека, мониторинг зверей в их естественной среде обитания дает наиболее точную картину их жизни.

За весь прошлый год в южном Приморье на свет появилось более 800 детенышей ларги.