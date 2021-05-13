Пятнистая потасовка: леопарды дерутся за чужую добычу

Оценив расстановку сил, двое «посторонних» леопардов решили сначала разобраться между собой, позволив охотнику заниматься своим трофеем. Они устроили потасовку прямо на дереве, в которой, судя по всему, не победил никто. Успокоившись, кошки устроились в ветвях, ожидая шанса ухватить свой кусок от чужой добычи.

Посмотрите, как леопард может охотиться прямо с высоты.