Пятнистая потасовка: леопарды дерутся за чужую добычу

Леопарды гораздо лучше остальных больших кошек умеют карабкаться по деревьям и очень часто прячут свою добычу именно там, чтобы уберечь ее от гиен и других падальщиков. Во многих случаях эта тактика бывает успешной: далеко не все кошачьи хорошо лазают.
Недавно в африканском заповеднике Масаи-Мара туристам посчастливилось наблюдать сразу трех леопардов в необычной ситуации. Один из них поймал крупную жертву – вероятно, антилопу или другое копытное, и, по своему обыкновению, потащил на дерево. Но хищник не учел, что вокруг полно конкурентов с такими же навыками древолазания. Один леопард уже скрывался в ветвях, а другой, привлеченный запахом крови, незамедлительно взобрался наверх по стволу.
Оценив расстановку сил, двое «посторонних» леопардов решили сначала разобраться между собой, позволив охотнику заниматься своим трофеем. Они устроили потасовку прямо на дереве, в которой, судя по всему, не победил никто. Успокоившись, кошки устроились в ветвях, ожидая шанса ухватить свой кусок от чужой добычи.
Посмотрите, как леопард может охотиться прямо с высоты.