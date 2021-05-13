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Звери

Пятнистая потасовка: леопарды дерутся за чужую добычу

Анастасия Баринова
13 мая 2021
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Фото: Maasai Sightings
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Фото: Maasai Sightings
Удивительная сцена снята в африканском заповеднике Масаи-Мара.

Леопарды гораздо лучше остальных больших кошек умеют карабкаться по деревьям и очень часто прячут свою добычу именно там, чтобы уберечь ее от гиен и других падальщиков. Во многих случаях эта тактика бывает успешной: далеко не все кошачьи хорошо лазают.

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Недавно в африканском заповеднике Масаи-Мара туристам посчастливилось наблюдать сразу трех леопардов в необычной ситуации. Один из них поймал крупную жертву – вероятно, антилопу или другое копытное, и, по своему обыкновению, потащил на дерево. Но хищник не учел, что вокруг полно конкурентов с такими же навыками древолазания. Один леопард уже скрывался в ветвях, а другой, привлеченный запахом крови, незамедлительно взобрался наверх по стволу.

Оценив расстановку сил, двое «посторонних» леопардов решили сначала разобраться между собой, позволив охотнику заниматься своим трофеем. Они устроили потасовку прямо на дереве, в которой, судя по всему, не победил никто. Успокоившись, кошки устроились в ветвях, ожидая шанса ухватить свой кусок от чужой добычи.

Посмотрите, как леопард может охотиться прямо с высоты.

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