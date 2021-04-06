Раскопки как тактика львиной охоты: видео

Среди всех животных, на которых охотятся львы, бородавочник занимает особое место. Этот представитель семейства свиные может передвигаться со скоростью до 48 км/ч, тогда как лев быстро бегает лишь на короткие дистанции. Потому в отношении бородавочника у льва своя тактика: он просто выкапывает неудачно спрятавшуюся жертву.
Бородавочник проводит много времени в норах, которые он сам не роет: он забирает любое свободное углубление в земле, сделанное другими животными. Располагаясь бивнями вверх, бородавочник отдыхает в сравнительной безопасности – никто, кроме льва, не может его оттуда вытащить. В африканском парке Масаи-Мара туристы и рейнджеры нередко становятся свидетелями такой охоты. Лев способен слышать широкий диапазон звуков, в том числе и происходящее под землей. Обнаружив бородавочника в яме, лев без особого труда хватает и вытаскивает его на поверхность.
Местные племена масаи называют бородавочников «львиными сосисками»: они недостаточно крупные и мясистые, чтобы лев насытился ими надолго. Однако зверь никогда не брезгует возможностью полакомиться «сосиской»: как правило, ее очень легко поймать.
Но бывают и исключения. Другому льву в том же парке повезло меньше: он потратил около семи часов и весь измазался в грязи, чтобы раскопать мокрую яму.
Наблюдатели полагают, что вряд ли лев рассчитывал на такую долгую «охоту», но вероятно уже не хотел отступать, приложив столько усилий. При этом свою 75-килограммовую жертву хищник съел за 5 минут.
Посмотрите, как бородавочник убежал от семи голодных львиц.