Раскопки как тактика львиной охоты: видео

Среди всех животных, на которых охотятся львы, бородавочник занимает особое место. Этот представитель семейства свиные может передвигаться со скоростью до 48 км/ч, тогда как лев быстро бегает лишь на короткие дистанции. Потому в отношении бородавочника у льва своя тактика: он просто выкапывает неудачно спрятавшуюся жертву.

Бородавочник проводит много времени в норах, которые он сам не роет: он забирает любое свободное углубление в земле, сделанное другими животными. Располагаясь бивнями вверх, бородавочник отдыхает в сравнительной безопасности – никто, кроме льва, не может его оттуда вытащить. В африканском парке Масаи-Мара туристы и рейнджеры нередко становятся свидетелями такой охоты. Лев способен слышать широкий диапазон звуков, в том числе и происходящее под землей. Обнаружив бородавочника в яме, лев без особого труда хватает и вытаскивает его на поверхность.