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Звери

Редчайшие золотые тигрята родились в Китае: фото и видео

Анастасия Крутикова
17 ноября 2020
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Фото: (c) Taihu Lake Logemont Paradise / Tambako The Jaguar (Flickr)
Необычная окраска этих хищников вызвана мутацией рецессивного гена.

Четверня бенгальских тигрят уникального окраса родилась в китайском развлекательном парке в городе Хучжоу (провинция Чжэцзян), на территории которого располагается большой зоопарк. Они родились от матери, которая тоже носит невероятно редкую окраску, прозванную «золотой» или «клубничной». 

В зоопарке заявили, что тигрята находятся под круглосуточным присмотром и заботой специалистов, так как самка еще не проявила привязанности к своим детям из-за отсутствия материнского опыта. По данным зоопарка, у золотых тигров наблюдается низкий уровень фертильности, поэтому они невероятно редки и могут считаться даже более ценными, чем панды, возведенные в Китае на пьедестал главного зверя, нуждающегося в охране и помощи. 

Первые недели своей жизни тигрята провели в специальных инкубаторах, где за ними постоянно наблюдали специалисты, готовые прийти на помощь, если что-то случится. Хотя они быстро там освоились и даже принялись играть друг с другом. 

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Фото: Taihu Lake Logemont Paradise
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Фото: Taihu Lake Logemont Paradise
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Фото: Taihu Lake Logemont Paradise

Золотая окраска — наиболее редко встречающееся изменение окраски у тигров, вызванное рецессивным геном. Такие представители тигров отличаются от своих сородичей чуть большим размером и золотисто-светлой шерстью с красно-коричневыми полосами, а темные полосы можно заметить лишь у некоторых особей на кончике хвоста. Окраска влияет на получение черных полос во время цикла роста шерсти, поэтому неудивительно, что сейчас у детенышей можно наблюдать темные полоски на теле — позже они «растают». 

По словам сотрудников китайского центра, во всем мире золотых тигров — не более 30 особей (это в 62 раза меньше, чем популяция пресловутых больших панд). 

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Взрослый «золотой» тигр
Фото: Tambako The Jaguar / Flickr
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Взрослый «золотой» тигр
Фото: Tambako The Jaguar / Flickr
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Взрослый «золотой» тигр
Фото: Tambako The Jaguar / Flickr

Несколько месяцев назад золотого тигра заметили в одном из индийских заповедников — единственную особь за всю историю наблюдений в этой стране. Больше его снимков можно посмотреть здесь.

Почитайте специальное расследование National Geographic об обширном и жестоком тигрином бизнесе в США. 

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