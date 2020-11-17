Редчайшие золотые тигрята родились в Китае: фото и видео

Четверня бенгальских тигрят уникального окраса родилась в китайском развлекательном парке в городе Хучжоу (провинция Чжэцзян), на территории которого располагается большой зоопарк. Они родились от матери, которая тоже носит невероятно редкую окраску, прозванную «золотой» или «клубничной».
В зоопарке заявили, что тигрята находятся под круглосуточным присмотром и заботой специалистов, так как самка еще не проявила привязанности к своим детям из-за отсутствия материнского опыта. По данным зоопарка, у золотых тигров наблюдается низкий уровень фертильности, поэтому они невероятно редки и могут считаться даже более ценными, чем панды, возведенные в Китае на пьедестал главного зверя, нуждающегося в охране и помощи.
Первые недели своей жизни тигрята провели в специальных инкубаторах, где за ними постоянно наблюдали специалисты, готовые прийти на помощь, если что-то случится. Хотя они быстро там освоились и даже принялись играть друг с другом.
Золотая окраска — наиболее редко встречающееся изменение окраски у тигров, вызванное рецессивным геном. Такие представители тигров отличаются от своих сородичей чуть большим размером и золотисто-светлой шерстью с красно-коричневыми полосами, а темные полосы можно заметить лишь у некоторых особей на кончике хвоста. Окраска влияет на получение черных полос во время цикла роста шерсти, поэтому неудивительно, что сейчас у детенышей можно наблюдать темные полоски на теле — позже они «растают».
По словам сотрудников китайского центра, во всем мире золотых тигров — не более 30 особей (это в 62 раза меньше, чем популяция пресловутых больших панд).
Несколько месяцев назад золотого тигра заметили в одном из индийских заповедников — единственную особь за всю историю наблюдений в этой стране. Больше его снимков можно посмотреть здесь.
A golden #tiger.— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) October 31, 2019
Rare gold colored tiger by camera trap from #India. Very rare occurrence of a golden tiger in the #wild. Some say it is caused by a recessive gene that gets expressed due to extensive inbreeding. Looks different !! pic.twitter.com/ckUN0AeS3e
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