Редчайшие золотые тигрята родились в Китае: фото и видео

В зоопарке заявили, что тигрята находятся под круглосуточным присмотром и заботой специалистов, так как самка еще не проявила привязанности к своим детям из-за отсутствия материнского опыта. По данным зоопарка, у золотых тигров наблюдается низкий уровень фертильности, поэтому они невероятно редки и могут считаться даже более ценными, чем панды, возведенные в Китае на пьедестал главного зверя, нуждающегося в охране и помощи.

Первые недели своей жизни тигрята провели в специальных инкубаторах, где за ними постоянно наблюдали специалисты, готовые прийти на помощь, если что-то случится. Хотя они быстро там освоились и даже принялись играть друг с другом.