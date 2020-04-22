Редкие кожистые черепахи наводнили опустевшие пляжи Таиланда

Как сообщил Конгкиат Киттиватанавонг, директор Морского биологического центра Пхукета, на острове было найдено 11 мест гнездования кожистых черепах (Dermochelys coriacea) с самой высокой численностью за последние 20 лет.
Кожистые черепахи считаются находящимися под угрозой исчезновения в Таиланде и причислены Международным союзом охраны природы к уязвимым видам. Эти животные откладывают яйца в темных и тихих местах, стараясь избегать человека.
Thailand has found the largest number of nests of rare leatherback sea turtles in two decades on its deserted beaches, environmentalists say https://t.co/jpHk3hCkLd pic.twitter.com/0KnTWyTKYa— Reuters (@Reuters) April 21, 2020
Пханга-Нга обнаружили 84 вылупившихся детеныша кожистых черепах.
Со времен триаса эволюция этих животных шла по отдельному пути, поэтому они значительно отличаются от других черепах. Их панцирь, покрытый плотной кожей, не связан со скелетом и состоит из маленьких костных пластинок, соединенных между собой, наиболее крупные из которых формируют продольные гребни.
Посмотрите, как самка леопарда учит детенышей переходить дорогу.