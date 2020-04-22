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Редкие кожистые черепахи наводнили опустевшие пляжи Таиланда

Михаил Сысоев
22 апреля 2020
Кожистая черепаха
Фото: Ken Clifton / flickr.com
Дикие животные продолжают возвращаться в места, которые люди покинули на время карантина.

Как сообщил Конгкиат Киттиватанавонг, директор Морского биологического центра Пхукета, на острове было найдено 11 мест гнездования кожистых черепах (Dermochelys coriacea) с самой высокой численностью за последние 20 лет.

«Это очень хороший знак для нас, потому что многие районы нереста были уничтожены людьми. Таких гнезд не было последние пять лет. И если сравнивать с прошлым годом, то такого большого количества нереста и близко не было, потому что черепахи гибли, попадая в рыболовные снасти, а люди мешали им на пляжах», — Конгкиат Киттиватанавонг.

Кожистые черепахи считаются находящимися под угрозой исчезновения в Таиланде и причислены Международным союзом охраны природы к уязвимым видам. Эти животные откладывают яйца в темных и тихих местах, стараясь избегать человека.

Пханга-Нга обнаружили 84 вылупившихся детеныша кожистых черепах.

Со времен триаса эволюция этих животных шла по отдельному пути, поэтому они значительно отличаются от других черепах. Их панцирь, покрытый плотной кожей, не связан со скелетом и состоит из маленьких костных пластинок, соединенных между собой, наиболее крупные из которых формируют продольные гребни.

Посмотрите, как самка леопарда учит детенышей переходить дорогу.

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