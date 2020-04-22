Редкие кожистые черепахи наводнили опустевшие пляжи Таиланда

Дикие животные продолжают возвращаться в места, которые люди покинули на время карантина.

«Это очень хороший знак для нас, потому что многие районы нереста были уничтожены людьми. Таких гнезд не было последние пять лет. И если сравнивать с прошлым годом, то такого большого количества нереста и близко не было, потому что черепахи гибли, попадая в рыболовные снасти, а люди мешали им на пляжах», — Конгкиат Киттиватанавонг.