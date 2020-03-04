Редчайший орангутан-альбинос вернулся в тропики Борнео: видео

Альба — единственный в мире известный орангутан-альбинос — была найдена сотрудниками Фонда спасения орангутанов Борнео еще в апреле 2017 года. Ее держали в клетке жители индонезийской деревни в провинции Центральный Калимантан. Она находилась в плохом физическом состоянии, и на ее реабилитацию ушло больше года.

В конце 2018 года Альбу выпустили в дикую природу и в течение шести месяцев наблюдали за ее адаптацией.