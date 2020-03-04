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Звери

Редчайший орангутан-альбинос вернулся в тропики Борнео: видео

04 марта 2020
Не спутайте со снежным человеком.

Альба — единственный в мире известный орангутан-альбинос — была найдена сотрудниками Фонда спасения орангутанов Борнео еще в апреле 2017 года. Ее держали в клетке жители индонезийской деревни в провинции Центральный Калимантан. Она находилась в плохом физическом состоянии, и на ее реабилитацию ушло больше года.

В конце 2018 года Альбу выпустили в дикую природу и в течение шести месяцев наблюдали за ее адаптацией.

На этой неделе Фонд объявил, что Альба здорова и по-прежнему хорошо себя чувствует в дикой природе: ее заметили наблюдающей за тремя другими орангутанами, которых выпустили на волю.

«После того, как мы узнали, что она может строить гнезда, самостоятельно добывать корм и больше не зависит от помощи человека, мы пришли к выводу, что она может выжить в лесу», — Индра Эксплоитазия, директор министерства охраны окружающей среды по сохранению биоразнообразия.

Спасение Альбы стало редкой позитивной новостью для находящегося под угрозой исчезновения вида, среда обитания которого за последние десятилетия резко сократилась из-за уничтожения лесов. Рабочие плантаций и жители деревень нападают на орангутанов, потому что видят в них вредителей, а браконьеры отлавливают их для продажи в качестве домашних животных.

Взгляните на морского льва, который ушлепал в лес.