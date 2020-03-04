Редчайший орангутан-альбинос вернулся в тропики Борнео: видео

Альба — единственный в мире известный орангутан-альбинос — была найдена сотрудниками Фонда спасения орангутанов Борнео еще в апреле 2017 года. Ее держали в клетке жители индонезийской деревни в провинции Центральный Калимантан. Она находилась в плохом физическом состоянии, и на ее реабилитацию ушло больше года.
В конце 2018 года Альбу выпустили в дикую природу и в течение шести месяцев наблюдали за ее адаптацией.
На этой неделе Фонд объявил, что Альба здорова и по-прежнему хорошо себя чувствует в дикой природе: ее заметили наблюдающей за тремя другими орангутанами, которых выпустили на волю.
Rare albino #orangutan spotted in #Borneo rainforest https://t.co/qYMdUjba2B— Phys.org Biology (@physorg_biology) March 4, 2020
Спасение Альбы стало редкой позитивной новостью для находящегося под угрозой исчезновения вида, среда обитания которого за последние десятилетия резко сократилась из-за уничтожения лесов. Рабочие плантаций и жители деревень нападают на орангутанов, потому что видят в них вредителей, а браконьеры отлавливают их для продажи в качестве домашних животных.
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