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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

Робоягуар шпионит за соседями: видео

Анастасия Баринова

Фото: John Downer Productions/YouTube
Фото: John Downer Productions/YouTube

Фото: John Downer Productions/YouTube

В засушливый сезон лучшие сюжеты можно найти возле водоемов.

Создатели программы «Spy in the Wild» («Шпион в дикой природе») для сервиса PBS Video регулярно радуют зрителей новыми наблюдениями из мира фауны. На этот раз съемки велись в бразильском Пантанале – крупнейшем в мире тропическом заболоченном месте.

В этой уникальной экосистеме встречается 463 вида птиц, 269 видов рыб, 41 вид рептилий и земноводных, тысячи подвидов беспозвоночных и сотни видов млекопитающих. Съемку с воды вел роботизированный парагвайский кайман (Caiman yacare), а на земле ему помогал малыш-ягуар.

Фото: John Downer Productions/YouTube
Фото: John Downer Productions/YouTube

Фото: John Downer Productions/YouTube

Множество птиц и крокодилов наслаждаются обилием рыбы в водоеме. Одна из рептилий, отдыхавшая на берегу, стремительно бросается в воду, окатывая пушистого шпиона водой, но тот продолжает свою работу: качественной технике такие угрозы не страшны.

Робот-кайман даже ныряет, позволяя буквально заглянуть в пасть сородичу. Фрагмент программы заканчивается победным шествием крокодила с огромной рыбой в зубах.

Посмотрите, как робот-шпион внедряется в семью квокк и следит за малышом.

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