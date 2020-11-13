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National Geographic Россия №204, ноябрь
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Кельты: расцвет и падение
Звери

«Родовое поместье» барсука

Софья Демьянец
13 ноября 2020
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Портрет молодого барсука
Фото: Андрей Прутенский
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С каждым новым поколением барсучье поселение расширяется
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Старые барсучьи норы состоят из множества длинных ходов длиной 5-10 метров
Барсуки «передают» свои жилища из поколения в поколение.

В мире немногие животные предпочитают обитать в жилищах, которые населяли, например, их родители или даже прародители. Чаще всего, каждая «семья» строит для себя новый дом. Однако к таковым нельзя отнести барсуков, которые в большинстве случаев живут в так называемых родовых норах.

По результатам некоторых геохронологических исследований, существуют жилища барсуков, которым около тысячи лет. Они состоят из множества подземных коридоров и ходов, входов и выходов.

Старые барсучьи поселения представляют собой сложное многоярусное подземное сооружение, в котором бывает до 50 входных и вентиляционных отверстий, проложены длинные туннели, ведущие в 2-3 обширные гнездовые камеры. Иногда общая длина ходов в таких поселениях превышает 200 метров.

В одном таком «имении» может жить сразу несколько семей, связанных родством. Именно для того, чтобы при любом количестве зверьков в таком поселении было просторно, каждое новое поколение постоянно достраивает новые ходы и норы. Впрочем, иногда с барсуками в их норах сожительствуют другие животные, такие как лисицы и енотовидные собаки.

Посмотрите, как мартышку застали за реанимацией сородича искусственным дыханием рот в рот.

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