Рога жирафов могут действовать как смертельный громоотвод

Две самки жирафа были найдены мертвыми в заповеднике Роквуд в ЮАР после грозы в феврале. Расследуя инцидент, местные рейнджеры обнаружили, что один из рогов жирафа был сильно поврежден — вероятно от попадания молнии.
Рогоподобные выросты есть как у самцов, так и у самок жирафов. Они носят названия оссиконы и состоят из окостеневшего хряща, покрытого кожей и шерстью.
В недавнем отчете, опубликованном в Африканском журнале экологии, защитница природы из Роквуда Циска Шейджен предполагает, что «рост жирафов может сделать их особенно уязвимыми для смертельного удара молний», учитывая, что молнии имеют тенденцию поражать высокие объекты. По ее словам, эта уязвимость может влиять на естественный отбор.
Шейджен изучала небольшое стадо из восьми жирафов Роквуда почти год и была удивлена, когда после того, как шторм утих, их осталось всего шесть. По ее словам, эта группа очень редко разделялась.
Тела мертвых жирафов были найдены неподалеку. Более молодая самка, вероятно, была убита боковой вспышкой, когда молния перескочила со старой особи. Шейджен отметила, что в этом месте чувствовался сильный запах аммиака, типичный при ударах молнии по живым существам.
Этот запах мог отпугнуть падальщиков, поскольку туши животных в основном оставались нетронутыми. Учитывая отсутствие исследований в области ударов молний по животным, неясно, ищут ли жирафы убежище у более высоких деревьев во время грозы.
Некоторые ученые считают, что расстояние между ногами жирафа, а не их рост, увеличивает вероятность того, что при ударе молнии электрический ток будет течь навстречу ноге жирафа.
Исследователи считают, что человек, а не погодные условия представляют главную опасность для жирафов. С 1980-х годов их популяция сократилась на 40 процентов из-за деятельности людей. В дикой природе осталось около 68 000 особей жирафов.
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