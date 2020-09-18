Рога жирафов могут действовать как смертельный громоотвод

Две самки жирафа были найдены мертвыми в заповеднике Роквуд в ЮАР после грозы в феврале. Расследуя инцидент, местные рейнджеры обнаружили, что один из рогов жирафа был сильно поврежден — вероятно от попадания молнии.

Рогоподобные выросты есть как у самцов, так и у самок жирафов. Они носят названия оссиконы и состоят из окостеневшего хряща, покрытого кожей и шерстью.

В недавнем отчете, опубликованном в Африканском журнале экологии, защитница природы из Роквуда Циска Шейджен предполагает, что «рост жирафов может сделать их особенно уязвимыми для смертельного удара молний», учитывая, что молнии имеют тенденцию поражать высокие объекты. По ее словам, эта уязвимость может влиять на естественный отбор.