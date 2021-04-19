Романтическое свидание редчайших леопардов попало на видео в Приморье

Брачные игры – основная причина, по которой взрослые разнополые особи дальневосточных леопардов могут находиться вместе, что и фиксируется фотоловушками – автоматическими лесными камерами. В период течки поведение самки чаще оставляют запаховые метки, сообщая о готовности к спариванию, а при встрече с самцом проявляют игривое поведение. Самцы же принимают эти сигналы, тоже активно метят территорию. Так леопарды находят друг друга.

Размножаться леопарды могут в любое время года. Обычно их встреча длится всего несколько дней, а после короткой супружеской жизни влюбленные быстро теряют друг к другу интерес. В случае успешного зачатия самка вынашивает потомство около 90 дней. На свет появляются 1-3 котенка, в воспитании которых самец не участвует.

Национальный парк «Земля леопарда» расположен в юго-западной части Приморского края, недалеко от Владивостока. Здесь под охраной от браконьерства, пожаров и рубок деревьев находятся уникальные леса, в которых обитает самая редкая из всех крупных кошек планеты – дальневосточный леопард. С начала века удалось добиться роста численности леопардов в три раза – с 35 до около 100 особей. Это единственное в мире место, где этих уникальных животных, спасенных в России, можно увидеть своими глазами с помощью специальных фотоукрытий.