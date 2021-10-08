Российские пограничники спасли нерпу из браконьерских сетей: видео

Пограничное управление ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области регулярно проводит рейды, направленные на защиту окружающей среды и природных ресурсов. В конце сентября экипаж катера «Мангуст» не только демонтировал незаконно расставленные сети в северной части Каспия, но и спас из них каспийскую нерпу. Ловушкой для животного стала «путанка»: мелкоячеистая пластиковая сеть, популярная у браконьеров.
Редкий тюлень с трудом держался на поверхности и мог погибнуть из-за нехватки кислорода. К счастью, помощь подоспела вовремя: нерпа не успела получить явных травм и повреждений, как это бывает, когда она самостоятельно пытается освободиться от пластиковых оков. Пограничники выпустили животное в море с напутствием «Живи, красавчик».
В ходе этого же рейда специалисты обнаружили 30 рыболовных снастей общей протяженностью около километра. В них находилось более 200 осетров. Рыба, занесенная в Красную книгу, была отпущена. А всего с начала года пограничники, несущие службу в Каспийском регионе, нашли 1 700 сетей длиной более 68 километров и свыше 600 браконьерских снастей. В естественную среду обитания возвращено около 1 000 осетровых и 50 тысяч рыб частиковых видов (щука, судак, сом, сазан и другие).
Каспийская нерпа, или каспийский тюлень (Pusa caspica) относится к семейству настоящих тюленей. Это эндемик Каспия. Зимой, ранней весной и поздней осенью он мигрирует в северную часть моря, где производит потомство, а теплое время года проводит в Среднием и Южном Каспии. В международной Красной книге вид находится в категории вымирающие; в Красную книгу РФ он был занесен в 2020 году со статусом редкие: с 2005 года его численность сократилась в два раза и теперь составляет 140 тысяч особей. Помимо браконьерства, проблемой является загрязнение моря. Еще одна угроза для тюленей и в частности нерп – это ледоколы.