Российские пограничники спасли нерпу из браконьерских сетей: видео

В ходе этого же рейда специалисты обнаружили 30 рыболовных снастей общей протяженностью около километра. В них находилось более 200 осетров. Рыба, занесенная в Красную книгу, была отпущена. А всего с начала года пограничники, несущие службу в Каспийском регионе, нашли 1 700 сетей длиной более 68 километров и свыше 600 браконьерских снастей. В естественную среду обитания возвращено около 1 000 осетровых и 50 тысяч рыб частиковых видов (щука, судак, сом, сазан и другие).

Каспийская нерпа, или каспийский тюлень (Pusa caspica) относится к семейству настоящих тюленей. Это эндемик Каспия. Зимой, ранней весной и поздней осенью он мигрирует в северную часть моря, где производит потомство, а теплое время года проводит в Среднием и Южном Каспии. В международной Красной книге вид находится в категории вымирающие; в Красную книгу РФ он был занесен в 2020 году со статусом редкие: с 2005 года его численность сократилась в два раза и теперь составляет 140 тысяч особей. Помимо браконьерства, проблемой является загрязнение моря. Еще одна угроза для тюленей и в частности нерп – это ледоколы.