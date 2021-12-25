Рождественское чудо: пропавшая 9 лет назад кошка вернулась к хозяйке

Счастливая хозяйка рассказала, что кошка по кличке Марли сбежала еще в 2012 году: во время прогулки по улице она вырвалась из шлейки. Женщина разместила объявления о пропаже, но успехом поиски не увенчались. Было решено, что Марли, вероятно, погибла.

«Я не могу поверить, что почти за десять лет никто не додумался проверить ее чип. Боже, где же она была все это время»,– говорит Хейз. По ее словам, за годы своих скитаний кошка обросла шерстью и сильно испачкалась, но в целом ее состояние здоровья опасений не вызывает.

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, ветеринар настоятельно рекомендует всем владельцам домашних животных чипировать их, а также надевать на них ошейник с информацией. Волонтеры, которые подкармливают уличных собак и кошек, должны проверять их чипы.