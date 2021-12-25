Рождественское чудо: пропавшая 9 лет назад кошка вернулась к хозяйке

Кэти Хейз – владельца ветеринарной клиники Pawpurrs Halfway House, расположенной в Манчестере – поделилась волшебной рождественской историей воссоединения пропавшей кошки со своей хозяйкой. 18 декабря к специалистам обратился мужчина с просьбой забрать уличное животное. Он подкармливал кошку несколько месяцев, но не мог заниматься этим регулярно.
Кэти сразу же попыталась проверить микрочип, но результат смогла получить лишь на следующий день. В результате 19 декабря в доме одной из жительниц района Траффорд раздался звонок. Ветеринар сообщила, что ее кошка находится в приюте.
A missing cat has finally been reunited with her family in Trafford – NINE YEARS after she disappeared— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) December 22, 2021
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Счастливая хозяйка рассказала, что кошка по кличке Марли сбежала еще в 2012 году: во время прогулки по улице она вырвалась из шлейки. Женщина разместила объявления о пропаже, но успехом поиски не увенчались. Было решено, что Марли, вероятно, погибла.
«Я не могу поверить, что почти за десять лет никто не додумался проверить ее чип. Боже, где же она была все это время»,– говорит Хейз. По ее словам, за годы своих скитаний кошка обросла шерстью и сильно испачкалась, но в целом ее состояние здоровья опасений не вызывает.
Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, ветеринар настоятельно рекомендует всем владельцам домашних животных чипировать их, а также надевать на них ошейник с информацией. Волонтеры, которые подкармливают уличных собак и кошек, должны проверять их чипы.
"Christmas miracle" as cat missing for nine YEARS reunited with family 🐾 https://t.co/LhzlXEgrco pic.twitter.com/kp5bCoqD2W— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) December 22, 2021
Теперь Марли, которой в январе исполнится 20 лет (по человеческим меркам это более 80), встречает Рождество в кругу любящей семьи. Хозяйка надеется, что она проживет еще какое-то время, «чтобы снова оценить домашний уют».
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